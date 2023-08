„Ha most (részlegesen) kivonul, akkor feltételezem, hogy valamikor be is vonult. Ezt csak azért bátorkodom megemlíteni, mert a magát független-objektívnek álcázó dollármédia hosszú időn át, sőt egyes máig harcoló alakulatai még most is tagadják a Soros névvel fémjelzett hálózat létezését és beszivárogását az EU szerveibe, bürokráciájába; a hazánkban ideiglenesen állomásozó, politikát csináló, befolyásoló szervezetekről már nem is beszélve.

Erre tessék. Kivonulás és Átcsoportosítás.

Mit lehet erre mondani?! Mondjuk azt, hogy bocsánat, igazunk volt.”