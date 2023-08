„Hát, én álmomban se gondoltam, hogy az Ágnesnek ennyi esze van! Amikor először szünetet tartottam a diktálásban, mintegy mellékesen megjegyezte, hogy mindenki a Prigozsinnal van elfoglalva. Mondom neki, hogy hát persze, rakétával lőtték le a gépét. Ágnes azt mondja, hogy »Ugyan már, a Prigozsin egyszerűen nyugdíjba ment, eltűnt, valahol lógatja a lábát!« Hát erre nem volt mit mondanom, mert elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez tényleg lehetséges. Ez a Prigozsin lekártyázta a dolgot a haverjával, és most valahol, a pálmafák alatt kortyolja a vodkáját. Az Ágnes vendéglátós volt, ezért megkérdeztem, hogy a vodkát mivel szokták inni. Úgy néz rám, mint egy hülyére, mert a vodkát tisztán szokták inni. (Biztosan igaza van, mert papírja van arról, hogy ért hozzá. Az ELTE mellett elvégezte az egykori Vendéglátóipari Főiskolát is.)

Mondom az Ágnesnek, hogy nézze meg, mennyibe került a lelőtt gép, amin a Prigozsinon kívül vagy vele együtt tízen voltak. Ágnes keresni kezd, aztán azt mondja, hogy az Index már arról ír, lehet, hogy Prigozsin megrendezte a saját halálát. (Gyanús nekem ez az Ágnes. Lehet, hogy két kapura focizik.)

Akárhogy is történt, elég sokba volt Prigozsinnak meg Putyinnak ez a mutatvány. Az Embraer Legacy 600 (brazil gyártású repülőgép) minden luxussal felszerelt változata 30 millió dollárba kerül, még mikrohullámú sütő is van rajta. Hát én tényleg naiv vagyok, egy pillanatra úgy tűnt, hogy az Ágnes még nálam is okosabb.

Viszont! A múlt héten, életemben először vertem meg Scrabble-ben a Havasnét! Még jó, hogy eszembe jutott, kezdtem elszomorodni. (Fogadjunk, hogy napokon belül előkerül egy DK-aktivista, aki látta, hogy Prigozsin ebédet szolgált fel Putyin magyar haverjának. Egyébként ez kifejezetten nekem jutott eszembe.)”

Nyitókép: STRINGER / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP