Egyre nehezebben repülik körbe az orosz pilóták Moszkvát az ukránok szerint

Az ukrán támadások miatt az orosz pilóták számára egyre nehezebb Moszkva körberepülése – írta meg az Unian ukrán hírügynökség.

A The Moscow Times arra is kitért, hogy az ukrán drónok növekvő támadásai miatt a moszkvai régióban elkezdték zavarni a GPS-jelet, és most a pilóták kénytelenek új utakat találni a navigációra a repülések során.

Külön megjegyezték, hogy május óta a repülőgépek több mint 10 százaléka jelentett navigációs problémákat.

„Jelen helyzetben megpróbálnak olyan technikai megoldást kidolgozni, amely lehetővé teszi a repülőgépek számára a navigációs rendszerek használatát, és nem zavarja a légvédelmi erőket. Az egyik lehetőségként a mobiltelefon-tornyok használatát javasolják” – írták a jelentésben.

***