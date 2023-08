Die Tageszeitung: Orbán meghatározó hatalom akar lenni a Balkánon

Orbán Viktor augusztus 20-ára több kormányfőt is meghívott Budapestre, kezdi hazánkról szóló cikkét a Die Tageszeitung nevű német lap. Köztük volt Recep Tayyip Erdogan török elnök, Aleksandar Vučić szerb elnök és több közép-ázsiai politikus, akik első pillantásra különböznek egymástól. Orbán ezzel a függetlenségét demonstrálja – olvasható Erich Rathfelder online megjelent véleménycikkében.

A találkozó napját Orbán gondosan választotta ki: nemcsak nemzeti ünnepre esett, hanem megkezdődött az atlétikai világbajnokság is a vadonatúj budapesti stadionban. Ennek fényében a magyar miniszterelnök megbízható szervezőként mutatkozhatott be a világ nyilvánossága előtt, és bemutatta a maga verzióját a „korfordulóról”: Magyarországnak ragyognia kell, meg kell mutatnia, hogy kilépett egy szatellit – korábban a keleti blokk, most az EU – árnyékából, és saját nemzetpolitikai programot követ. Magyarországnak ahelyett, hogy beolvadna egy „baloldali” klikk által vezetett Európai Unióba, saját hangsúlyokat kell kijelölnie Európa fejlődéséhez. A brüsszeli politikusok az autokrata Orbán Viktort egy korrupt és antidemokratikus rezsim képviselőjének tekintik, aki Európát jobboldali konzervatív és antidemokratikus irányba akarja terelni. Putyinbarát álláspontja máris meghozta gyümölcsét: a jobboldali populisták Orbánban látják az európai „reménység hordozóját”.

Szerbiában Orbán közvetlen szövetségesre talált Vučić személyében. Orbán meghatározó hatalom akar lenni a Balkánon, és számíthat Brüsszel és a liberális demokráciák naivitására. Oroszország kérdésében Varsó azonban Orbán és Vučić ellen foglal állást. A kereszténység iránti szimpátiájuk ellenére a lengyeleknek nem tetszik Magyarország jelenlegi oroszországi politikája.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép:Adem ALTAN / AFP