„Ez volna a Momentum új indulója? Vagy ezt fogja NoÁr reppelni a háttérben, miközben nekivágnak a 749. kordonbontásnak? A szöveget olvasva eleinte úgy tűnhet, de amikor jön a »kisváros« szó, onnantól ki van zárva. A belpesti ficsúrok ilyen helyekről még sosem hallottak. Szóval ez egy dalszöveg. Méghozzá abból a dalból, amelyik épp vezeti az amerikai slágerlistát. Jason Aldean: Try That In A Small Town. És a dalnak komoly története van.

A szöveg, amint olvashatjuk, arról szól, hogy a különböző piti kis bűnözők, akik az amerikai nagyvárosokban garázdálkodnak, boltokat rabolnak ki, kocsikat lopnak el, emberekbe random belekötnek az utcán, ezek a kis szarháziak csak a nagyvárosokban tudják ezt csinálni. Mert egy kisvárosban, falun, ahol az emberek ismerik egymást és kiállnak egymásért, ott az első sarkon elkapnák a helyiek, és szarrá vernék a csávót. Ott utcai randalírozás közben a rendőrt sem köpködhetnék. Vagy a nemzeti zászlót. De nem cserélhetnék le szivárványosra sem, mint Karigeri a székely zászlót a városházán. Próbálná meg ezt Csíkszeredán a nagyvad…

Na, de készült aztán a dalhoz egy videóklip is, benne csupa eredeti bevágással, valós eseményekről. Ipari kamerákkal felvett bolti rablások, zászlóégetések, Molotov-koktél dobálások, agresszív tüntetők, rendőröket provokáló aktivisták… Tehát teljesen normális, megszokott amerikai hétköznapok. Mondani sem kell, a liberális megmondóemberek rasszistának titulálták! Pedig sem a szövegben, sem a képekben semmifajta utalás nincs fajra, bőrszínre. És azt a bélyeget is rásütötték, hogy erőszakra buzdít. Értitek: egy dal, amelyik pont arról szól, hogy egy olyan helyen, ahol az emberek még normálisak, ne próbálj erőszakoskodni, mert megbánod.

Tehát adott egy dal és egy klip a bűnözésről, amiben semmilyen utalás nincs a feketékre. Erre a média, a szórakoztatóipar, meg az egész demokrata párti establishment jön, és rasszizmust kiabál. Tehát ha bűnözésről van szó, ők rögtön a feketékre gondolnak. Akkor most ki is a rasszista? De most jön a sztori legszebb része. És ezt most nem cinikusan mondom. Ez egy dögös country dal. A műfaj hozzám amúgy nagyon közel áll, de ez a szám eleinte nem fogott meg. De három hallgatás után már nagyon. Baromi jó, rockos country, nagyon odabasz. És a country zene a szórakoztatóipar utolsó olyan bástyája, amit még nem tudott teljesen bevenni a woke-izmus. Bár sajnos már itt is nagyon erős, lásd a CMT példáját, akik levették a klipet. Vagy Taylor Swift teljes munkásságát. De vannak, akik kitartanak. És a rajongók velük együtt. Merthogy, amint az elején mondtam, a dal vezeti az amerikai slágerlistát! Minden tiltás, eltörlési próbálkozás, a médiában történő lejáratás, stb. ellenére Jason Aldean listavezető. Több tízmillió megtekintés és meghallgatás YouTube-on, Spotify-on, Apple Music-on… A baloldali törlő-csőcselék pont az ellenkező hatást érte el.”

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád