Amerikai lap: A liberális értelmiség feltételezései teljesen elavultnak tűnnek a jelenlegi politikában

Timothy Garton Ash továbbra is ragaszkodik egyfajta affektív-intellektuális testtartáshoz, amely – Smith szerint – úgy tűnik, hogy az oxbridge-i brit gondolkodók jellemzője, függetlenül az érdemi politikai elkötelezettségüktől vagy szakterületüktől. Főleg azért hasznos ez számukra, mivel a politikai kérdéseket olyan bonyolult ügyeknek tudják feltüntetni,

amelyekhez ha nem is igazi tudósok, de legalábbis a tudós újságírók egy különleges osztályának megalapozott véleménye szükséges.

A hatalommal járó felelősségtől függetlenített értelem nyilvános fitogtatása azonban nem alkalmas a bölcsességre – emeli ki Smith.

Ash meg akarja különböztetni magát a „rossz” fajta közértelmiségiektől, akik egy leegyszerűsített, dogmatikus politikai irányvonalat hirdetnek, amely közvetlenül az ideológiájukból következik. Ennek ellenére Ash képes a nyers liberális sovinizmus nyelvén is kifejezni magát. A New York Review of Books 1999-es esszéjében, amelynek a „Kiálts, szétszabdalt ország” címet adta,

Ash arra szólított fel, hogy a nyugati hatalmak (vagyis az Egyesült Államok) még évekig, sőt évtizedekig vagy nemzedékekig maradjanak megszálló erőként a volt Jugoszlávia darabjain.

A brit véleményvezér az olyan kérdésekben, mint Európa jövője, bár látszólag nyitott a vitára, valójában úgy véli, az a feladata, hogy a közvéleményt arra a véleményre irányítsa, amelyet ő helyesnek tart. Ebből célból először azt a benyomást kelti, hogy meghallgatta a rivális nézőpontokat, rengeteg információt keres, és nyitva tartja a lehetőséget, hogy tévedhet. Így próbálja elmondani a „finomabb és ezért meggyőzőbb történetet” – ezzel kombinálja a lelkiismeretes megfontoltság külső héját a dogmatizmus belső magjával.

A Brexit és Orbán Viktor magyar miniszterelnök példája azt mutatja azonban, hogy mind Ash dogmái, mind állítólagos finomsága egyre kevésbé meggyőző. Ennek ellenére továbbra is igyekszik fenntartani azt a téves bizalmat.

Azonban Ash sem tévedhetetlen.

Miközben Blairt és Powellt hibáztatja, amiért félrevezették a transzatlanti közvéleményt az iraki invázió mellett szóló érvekkel kapcsolatban, nem hibáztatja a médiát a hiszékenységért. Ash állítólag liberális eszményképe a médiáról és a közértelmiségiek helyéről mint az árnyalatok és a vélemények kiegyensúlyozásának mestereiről, eleve félrevezető lehet.