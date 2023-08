Amerika és Kína nyer, Európa hanyatlik – itt a világ legnagyobb vállalatainak ranglistája

Itt a világ valódi gazdasági hatalmi térképe

Tudta, hogy Kína egyes tartományai is sokkal nagyobb gazdasági szereplők Magyarországnál? És hogy hazánk gazdasága viszont óriás tudna lenni Afrikában? Mamutnyi Egyesült Államok és Kína, méretes Európa és törpe Afrika – és hol is van Oroszország? Izgalmas térképes kísérlet mutatja be a világgazdaság valódi nagyságrendjeit.