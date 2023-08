Aki a német Zöldekből indulva lett a véleményszabadság harcosa – Boris Palmer Budapestre jön

Még mindig csak 51 éves, de hosszú évek óta a német politika érdekes színfoltja Boris Palmer, aki többször megválasztott polgármesterként nem hagyja befogni a saját száját, s megy a saját feje után – immár pártonkívüliként.

Az 1972-es születésű Palmer Boris Pasternak orosz író után kapta keresztnevét. Már apja is egy különc figura volt: Helmut Palmer gyümölcstermesztő, polgári jogi aktivista és politikus-aspiráns, aki pártnélküli jelöltként állítólag több mint 200 lokális választáson indult el Baden-Württembergben, régi, szép favázas házának falát pedig – régi germán hagyományokat felelevenítve –

teleírta mindenféle bölcselkedésekkel, mint például azzal, hogy „a többség ostobaság”,

vagy „inkább valami helytelent tenni, mint semmit se tenni”, és így tovább.

Apja nyughatatlan, nonkonformista szelleme biztos, hogy erős hatást gyakorolt az ifjú Borisra is. A tehetségesnek tartott fiatalember a kilencvenes években történelmet és matematikát tanult a tübingeni egyetemen, majd a német Zöldek tudományos munkatársa lett. 1996-tól egészen az idei évig volt a Zöldek párttagja. 2001-től Baden-Württemberg tartományi parlamenti képviselője volt, 2004-ben Stuttgart főpolgármesterének indult el, a harmadik helyen végezve, 2007-ben pedig a közeli, ősi Tübingen városában mérettette meg magát – sikerrel.

Boris Palmer azóta is az egyetemi város főpolgármestere. 2022 októberében úgy nyerte el a szavazatok 52 százalékát, hogy már gyakorlatilag függetlenítette magát a Zöldektől, akik addigra elindították ellene a kizárási eljárást. A Zöldek vele szemben induló jelöltje 22 százalékot nyert el.

Palmer pályafutása kezdete óta újító szellemű politikus,

s mondhatni, egyfajta józan zöld álláspontot képvisel számos kérdésben. Különböző intézkedésekkel néhány év alatt 32 százalékkal csökkentette a városban a széndioxid-kibocsátást, a városi terepjárók (SUV-ok) éves parkolási díját 30 euróról 180 euróra emelte, a plusz bevételeket a helyi buszok jegyárainak csökkentésére használta fel. Palmer nem meglepő módon a tömegközlekedést, a gyalogos és a bringás közlekedést favorizálja az autókkal szemben. Mi több, 2018 óta szombatonként ingyen lehet a helyi tömegközlekedéssel utazni. Palmer maga pedig főleg egy szolgálati elektromos kerékpárral jár a városban, ha teheti.

Főpolgármesterként folyamatosan és időben kezd párbeszédet a lakossággal a különböző városi tervek összeállítása során. Mivel Tübingen is lakásszűkében van, a legtöbb népszerű német városhoz hasonlóan, Palmer elrendelte mintegy 500 régóta üresen álló telek beépítését lakóházakkal, hogy a lakhatási feszültséget enyhítse.

Az amúgy is intellektuális központ Tübigenben Boris Palmer egy „cybervölgyet” hozott létre, ahol a kutató-fejlesztő cégek a mesterséges intelligenciára is koncentrálnak.

Mint választási eredményeiből látható,

a városi politikában Palmer népszerű maradt,

tizenöt év múltán is nagy fölénnyel nyerte meg a polgármester-választást. Az országos politikában azonban rendre nagy figyelem kísérte a német mainstreamtől eltérő és különösen egy zöld politikustól furcsa kijelentéseit, amik nagy vitákat váltottak ki, és végül a Zöldek otthagyásáig vezettek.

Boris Palmer már régóta felszólal amiatt, hogy tart a német munkahelyek leépülésétől, a cégek külföldre vándorlásától, különös tekintettel a német cégeket sújtó adóterhekre és az energiaköltségek megugrására. Emiatt már saját korábbi pártját is figyelmeztette még 2017-ben,

hogy „a gazdasági józanság garanciájának” kellene lennie a Zöldeknek.

El lehet dönteni a mostani fejlemények fényében, mennyire fogadták meg a tanácsát a Zöldek.

A legnagyobb vitákat a migrációval kapcsolatos kijelentései okozták. Boris Palmer már 2015-ben realizmust követelt a menekültügyi vitákban, felhívta a figyelmet a túlterhelt menekültfogadó kapacitásokra és a kitoloncolási politika újragondolására. Hangsúlyozta, hogy szerinte nem lehetnek azonos jogai egy háború elől menekülő, valamint egy gazdasági migránsnak.

„Németországban nincs hely mindenkinek”

– szögezte le a 2015-ös migrációs válság idején, figyelmeztetve, hogy értelmes vitákat kell folytatni, különben „tűzveszélyes társadalmi helyzet” alakulhat ki. 2016-ban kijelentette azt is, hogy az eueópai határokat, ha kell, kerítésekkel és határőrökkel kell védeni. Arról is beszélt: a Németországba érkező migránsoknak más elképzeléseik vannak a nők jogairól, a környezetvédelemről és a vallási toleranciáról, és ezek az ütközések szerinte visszavethetnek egy társadalmat.

Mivel ezt a Zöldek politikusaként mondta el,

a párton belül rasszistázták és erkölcstelenezték őt,

erről maga Palmer mesélt. A zöld pártvezetés maga kezdett elhatárolódni egyébként népszerű polgármester politikusától.

Palmer később kritikusa lett a Németországban nagyon szigorú Covid-korlátozásoknak is, azzal is érvelve, hogy a szigorú korlátozások gazdasági világválságot okoznak, amelynek éppenséggel a legszegényebb országok fiatal tömegei isszák meg a levét. 2021 januárjában már azt közölte a lezárásokkal kapcsolatban:

„Most már elég. Élnünk is kell!”

A végső törést a Zöldekkel egy idei tavaszi incidens hozta el, amiről lapunk is beszámolt. Lényegében annyi történt, hogy Boris Palmert migránsozás közben négerezéssel vádolták, mely váddal szemben zsidózva sikerült megvédenie magát. A Frankfurti Egyetemen tartott konferencia kezdete előtt tüntetők érkeztek a helyszínre, hogy Palmer ellen demonstráljanak, s az egyik fekete demonstráló egy két évvel ezelőtti botrányra hivatkozva – amikor is Palmer lerasszistázta Dennis Aogo futballkommentátort, mondván, az „vastag néger f*szát kínálgatta nőknek” – megkérdezte a főpolgármestert, vajon szemtől szembe is képes lenne-e lenégerezni egy négert, aki erre gond nélkül megismételte a Németországban amerikai mintára tiltott szót.

Erre a Palmer ellen tüntető egybegyűltek nácizni kezdték Palmert, aki erre azt találta válaszolni:

„Mondtam egy szót, ti meg lenáciztok. Ez semmiben nem más, mint a zsidócsillag”.

Még korábban, 2017-ben a tübingeni főpolgármester egyébként könyvet írt a német bevándorláspolitika elhibázottságáról Nem segíthetünk mindenkinek (Wir können nicht allen helfen) címmel, s 2019-ben egy tévéműsorban azt nyilatkozta,

nagyon örülne neki, ha pártja, a Zöldek nem hajtana egyre több szavazót az AfD-hez.

Újfent felmerül a kérdés, hogy immár egykori pártja most, hogy kormányon van, mennyire fogadta meg Palmer tanácsát.