A két Rolls-Royce-motor és a közel 30 millió dollárt érő technika sem volt elég – ilyen géppel zuhant le Prigozsin

Mint arról a Mandiner is beszámolt, röviddel a Wagner-vezérrel történt repülőgép-szerencsétlenséget követően már azt is megfejtették, mi történt Prigozsin repülőgépével. Lapunk annak is megpróbált utánajárni, milyen géppel zuhant le Putyin „egykori séfje”.

Egy Embraer Legacy 600-as, ilyen géppel utazott Prigozsin. Fotó: ROSLAN RAHMAN / AFP

Jevgenyij Prigozsin sajtóinformációk szerint egy Embraer Legacy 600 típusú, közepes méretű, sugárhajtású magánrepülőgép utasa volt.