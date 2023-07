Zelenszkij magyarázkodott: ezért késett az ukrán ellentámadás

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy az ukrán ellentámadó műveletek hamarosan fokozódhatnak, és hogy az ellentámadás késedelme részben a korlátozott anyagi eszközök miatt következett be. Zelenszkij július 21-én az Aspeni Biztonsági Fórumon kijelentette, hogy az ukrán erők tavasszal tervezték az ellentámadó műveletek megkezdését, de a lőszerek és katonai felszerelések − például aknamentesítési eszközök − hiánya, valamint a külföldön zajló kiképzések késedelmet okoztak − írja napi jelentésében az Institute for the Study of War, amelyet az Index szemlézett.

Az ukrán elnök szerint az ellenoffenzíva késlekedése aknamezők és mélységi védelmi vonalak kiépítését tette lehetővé az oroszok számára. Az aknamentesítés jelenleg is tart, Zelenszkij szerint hamarosan olyan szintre ér el, hogy fokozódhat a június elején meginduló ukrán ellentámadás.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter július 21-én az Aspeni Biztonsági Fórumon kijelentette, hogy túl korai lenne még következtetéseket levonni az ukrán ellentámadásról, és hogy Ukrajna valószínűleg „komoly előrehaladást” ér el, mivel Kijev minden olyan erőt bevet, amelyet az ellentámadásra készítettek fel.

Nyitókép: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztálya / AFP