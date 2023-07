Kezdi feladni Ausztria a katonai semlegességét?

Klaudia Tanner (ÖVP) védelmi miniszter „történelmi aláírásról” beszélt, amikor Bernben aláírta azt a szándéknyilatkozatot, amellyel Ausztria csatlakozik az Európai Égi Pajzs Kezdeményezéshez (ESSI).

Az ellenzéki Szabadságpárt (FPÖ) a semlegesség megsértését látja e lépésben. Walter Obwexer európai jogi szakértő szerint az 1955-ös semlegességi törvényből csupán annyi maradt meg, hogy Ausztria nem vesz részt háborúban, nem csatlakozik katonai szövetséghez és nem engedi, hogy az országban külföldi támaszpontok épüljenek.

A semlegesség e maradékának azonban ellentmond számos együttműködés,

amelyet Ausztria kötött. Ausztria például más államokhoz hasonlóan pénzt fizet be egy kasszába, amelyből fegyvereket is vásárolnak Ukrajnának, az osztrák pénzeket azonban más intézkedésekre kell fordítani. Ausztria másfelől támogatta azt az uniós határozatot is, amely szerint a tagállamoknak engedélyezniük kell a területükön keresztül Ukrajnába irányuló fegyverszállítást. A szövetségi kormány elzárkózott a témától, amikor áprilisban húsz olasz páncélos tarackot szállítottak Ausztrián keresztül Lengyelországba, amelyek végül Ukrajnába kerültek.

A hivatalos együttműködés mellett vannak nem hivatalos együttműködések is, amelyekről az állam hallgat. A königswartei lehallgatóállomás a mai napig működik,

nem világos azonban, hogy a hadsereg hírszerző hivatala és az amerikaiak között milyen mértékű az együttműködés.

Az ESSI kapcsán az sértené a semlegességi törvényt, ha a fegyvereket Ausztriában állomásoztatnák, azok bevetéséről viszont már nem az osztrák hadsereg, hanem például egy németországi parancsnok rendelkezne. Erről azonban még nincsenek pontos információk.

