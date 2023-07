Forró francia nyár

A Promenade des Anglais, az Angolok sétánya hét kilométeres ívben követi Nizza tengerpartját. A pálmafák alatt bámészkodó turisták tömege hömpölyög éjjel-nappal. A gazdag angolok nem véletlenül választották Nizzát (is) téli üdülőhelyükké a 19. században: itt ritka a szürkeség, nem úgy, mint a ködös Albionban. De jöttek az oroszok is: Anton Pavlovics Csehov itt fejezte be a Három nővért, halt itt meg orosz trónörökös, és az Oroszországból 1991 után kipumpált vagyon egy része is itt van a hegyekre épült villákban. A Promenade des Anglais ma mindenki promenádja, a francia, az angol, az orosz, az arab és a német keveredik még sok tucat nyelvvel. A sétány egyik oldalán az azúrkék tenger, a másik oldalán paloták. A mindig zsúfolt úton felvonul a genfi autószalon az Aston Martinoktól a Lamborghiniken át a Maybachokig. A felszín ez, a gazdagság és a gondtalanság, egy közel tökéletes város. Sajnos azonban van Nizzának és tágabb értelemben Franciaországnak másik arca is.

A másik arc a sétány mellett néz szembe a látogatóval. Egy emlékmű, jórészt fiatal, mosolygós emberek fotóival. Hét éve, 2016. július 14-én este a város a francia nemzeti ünnep egyik fő attrakcióját, a tűzijátékot várta. Eközben a 31 éves, tunéziai származású Mohamed Lahouaiej Bouhlel beült egy 19 tonnás teherautóba, arra készülve, hogy minél több embert halálra gázoljon. Módszeresen elrendezte dolgait: átutalt egy nagyobb összeget a családjának, lezárta az életét. Korábban nem volt vallásos: ivott, drogozott, evett sertéshúst – majd néhány hónap alatt „megtért”, és radikalizálódott, az Iszlám Állam harcosa lett.