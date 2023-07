Ébredés az amerikai álmokból – mérlegen az USA hétköznapi valósága

A legfelsőbb bíróság tavalyi döntése után fellángoló abortuszvita, illetve a kulturális fősodorban megjelenő transzneműek és az óvodákban felolvasó drag queenek kiváltotta kultúrharcos indulatok bizonyára a jövő évi elnökválasztási kampány meghatározó tényezői lesznek.

A Gallup nemrég megosztó erkölcsi kérdésekről végzett közvélemény-kutatást: hosszú évek óta először csökkent jelentősen az azonos neműek kapcsolatának elfogadottsága, a tavalyi 71 százalékról 64 százalékra (2002-ben egyébként még 38 százalék volt az arány). A dolog annak tudható be, hogy

a republikánusok körében 56 százalékról 41 százalékra esett vissza a homoszexualitást elfogadók aránya.

A másik jelentősebb változást a halálbüntetés megítélésében figyelhetjük meg: 55-ről 60 százalékra nőtt azok aránya, akik pártolják. Az abortusz ügyében továbbra is nagyjából fele-fele arányban oszlanak meg az álláspontok.

Elhagyott kertvárosi házak a kiürülő Detroitban. Fotó: Shutterstock

De hogyan változik az amerikai emberek magánélete? Itt természetesen csak néhány érdekes jelenség kiemelésére van módunk. 2002-ben a szövetségi egészségügyi központ adatai szerint

1000 emberre 2,3 válás esett, ezzel az USA a harmadik volt a világranglistán

(Magyarországon ez az érték tavaly 1,9 volt). A válási ráta – igaz, a házasságkötések számával együtt – hosszú ideje csökkenő tendenciát mutat. A legtöbb válókeresetet nem meglepő módon Nevadában adják be, a legkevesebbet Massachusettsben, ahol jellemzően idősebb korukban s így megfontoltabban házasodnak az emberek.

A hagyományos társadalmi és életmódbeli normák átértékelését jelzi, hogy a házasságon kívül született gyerekek aránya 1980-ban csak 18,4 százalék volt, két éve már a 40 százalékot is elérte. Egy minap publikált kutatásból az derül ki, hogy pártállástól függetlenül

egyre kevesebb amerikai vesz részt vallási szertartásokon,

31 százalékuk állította, hogy az előző hét napban járt templomban. (Nota bene: ez a szám még mindig a két-háromszorosa az európai adatoknak.)

A Black Lives Matter utóhatásai

Steve Sailer az egyik legfigyelemreméltóbb amerikai jobboldali újságíró. A fősodratú médiában ritkán kerül elő a neve, akkor is csak rémületkeltő jelzők kíséretében. (Egyes vélemények szerint ő fogalmazta meg először az identitáspolitikára alapozó kampánystratégiát, ami 2016-ban Trump sikeréhez vezetett.) Tegyük hozzá: Sailer egyáltalán nem véresszájú s nem is különösebben ideologikus figura, nem polemizál, nem hajtogat összeesküvés-elméleteket. Egy néhány hete tartott beszédében el is mondta: nem érti, miért lett belőle afféle „féllegendás, vitatott” alak, akinek a meglátásai – noha a nevét soha nem említik – olyan provokatívabb véleményvezérek szövegeiben tűnnek fel, mint Tucker Carlson és Elon Musk. Sailer, miként fogalmaz, pusztán megfigyeli a dolgokat, észrevesz addig nem feltárt összefüggéseket, mert hisz abban, hogy minden igazság valamilyen másik igazsághoz vezet.

A szóban forgó beszéd témája az utóbbi két évtized „titkos története” volt. Sailer azt kívánta bemutatni, hogy a két nagy párt sokszínűséget támogató ideológiájának és intézkedéseinek milyen következményei voltak, kezdve onnan, hogy a muszlim szavazóknak tetszelgő George W. Bush 2000-ben felszólalt a szigorú reptéri biztonsági ellen­őrzések ellen, amiért azok a „faji profilírozás” gyakorlatát erősítik. Az obskúrus adatokat és tényeket szakmányban előhalászó Sailer felidézi, amit egy Oprah Winfrey-interjúban az a reptéri alkalmazott mesélt, aki 2001. szeptember 11-én becsekkolta Mohamed Attát: ű

a férfit megpillantva az jutott eszébe, hogy „ha ez az ember nem terrorista, akkor senki nem az”;

de mentálisan rögtön helyretette magát, amiért politikailag inkorrekt módon gondolkozik, s továbbengedte a terrortámadás vezetőjét.

Baptista templom Észak-Karolinában. Európánál még mindig jóval vallásosabb Amerika népe. Fotó: Shutterstock

Ez csupán egy érdekes anekdota, Sailer beszéde további részében statisztikákra támaszkodva fejti ki többek között azt, hogyan járult hozzá a Bush-kormányzat bevándorláspárti politikája a déli államokban kialakuló ingatlanbuborékhoz, az pedig a 2008-as globális gazdasági válsághoz; vagy azt, hogy a sokszínűségre alapozott rendszer még azokat is hátrányosan érinti, akik elméletileg az első számú kedvezményezettjei lennének. Hogy ezt belássuk, elég csak megérteni, mi történt George Floyd 2020. május 25-ei halála után. Megemelkedett például az autóbalesetben meghalt feketék száma: 2020 júniusában 55 százalékkal több fekete halt meg így, mint egy évvel azelőtt. Az ok Sailer szerint nem más, mint hogy a Floyd-ügy után a rendőrök óvakodtak leinteni a gyorshajtó feketéket, arra pedig pláne nem vállalkoztak, hogy mondjuk illegálisan tartott fegyver után kutakodjanak az autójukban. Eközben

drámaian megugrott a – túlnyomó többségben feketék által – meggyilkolt feketék száma is,

így 2020. május 31-én Chicagóban hatvan év óta a legtöbben, 18-an haltak meg emberölésben.

Steve Sailer tézise szerint a koronavírus-járvány jelentős tényező volt ebben: a szövetségi kormányzat által a rászoru­lóknak kiküldött ingyenpénz (a stimulus checkek) és a hitelmoratórium nyomán több pénz maradt az alsóbb nép­osztályok tagjainak kezében, ami – párosulva a rendőrség­ellenes hangulatkeltéssel – „emberkedésre” késztette őket. Ezeket a haláleseteket az újságíró deaths of exuberance-nek, „szertelenséghaláloknak” nevezi – szemben a fehér under­classt egyre növekvő arányban sújtó deaths of despairrel, a „kétségbe­esés-halálokkal”, az öngyilkossággal, a gyógyszer-­túladagolással, a májzsugorral. Sailer az adatokat összesítve rámutat, hogy 2019 és 2021 között az autóbalesetben meghalt feketék száma 39 százalékkal, az emberölésben meghaltaké 44 százalékkal emelkedett. 2021-ben 10 ezerrel több fekete halt efféle „szertelenséghalált”, mint 2014-ben. Ez a háromszorosa – teszi hozzá – az 1882 és 1968 között egész Amerikában meglincselt feketék számának.

„Szép munka, Black Lives Matter”

– zárja beszédét Sailer, rámutatva: a fősodratú média soha nem fogja közölni az adatokat.

Erőszak és depresszió

Már jó ideje kongatják a vészharangot az Egyesült Államokban

az opioidjárvány, a fiatalok körében vezető haláloknak számító kábítószer-túladagolások miatt.

Különösen nagy problémát okoz a jelentős részben Kínából és Mexikóból az országba csempészett fentanil terjedése: ma már ez a morfiumnál ötvenszer erősebb, eredetileg rákbetegségekkel küzdők és nagyobb műtétből ébredők fájdalmainak enyhítésére használt szer okozza a túladagolások kétharmadát. A dílerek gyakorta az extrém függőséget kiváltó fentanillal elegyítik a többi drogot, hogy szilárd vásárlóközönséget alakítsanak ki maguknak.

Más, az amerikaiak egészségi állapotát és jóllétét vizsgáló statisztikák is riasztó fejleményekre mutatnak. A várható átlagos élettartam például 2022-ben az 1996-os szintre, 76,1 évre esett vissza. A világjárvány természetesen szerepet játszott ebben, de más nyugati országokban azóta újra növekedésnek indult az érték. Az USA-ban a szakértők szerint a függőségek mellett a sokat kritizált társadalombiztosítási rendszer is súlyos problémát jelent: számos rászoruló nem jut hozzá megfelelő orvosi kezeléshez.

Az amerikai kamaszok mentális állapota már a járvány előtt nyolc évvel drasztikus romlásnak indult,

vélhetően az okostelefonok elterjedése és a fokozódó közösségi médiás jelenlét miatt: egy kutatás szerint a nyolcadik, tizedik és tizenkettedik osztályba járóknak immár a 48,9 százaléka „nem élvezi az életét” – 2009 táján ez az arány 20 százalék körül alakult. Más kutatások arra mutatnak rá, hogy korosztálytól függetlenül az amerikaiak egyre kevesebbet szexelnek: 2021-ben a nagykorúak 26 százaléka nem élt nemi életet. Emellett egyre kevesebb barátjuk van: egy, még a járvány előtt végzett felmérés során az Y generációs megkérdezettek 22 százaléka állította, hogy egyetlen barátja sincs.

Az általános társadalmi elidegenedést mutatják a kirívó erőszakjelenségek.

A fejlett országok közül az Egyesült Államokban a legrosszabb az emberölési-gyilkossági ráta.

Igaz, a faji lázongásokkal tarkított, zűrös kilencvenes évek elejének szintjét – 1991-ben 9,71 emberölés jutott százezer amerikai lakosra a Világbank adatai szerint – így sem éri el. (Összevetésül: 1990 óta a legmagasabb szám Magyarországon 3,02 volt 1994-ben, az Egyesült Királyságban 1,87 2002-ben, a tömegesen felfegyverzett Svájcban 1,65 1990-ben. Oroszországban viszont 32,27 volt a legmagasabb érték 1994-ben.)

Az amerikai emberölési ráta csökkenő tendenciát mutatott 2014-ig, amikor – bizonyára a Michael Brown halálát követő, a Floyd-lázongás előjátékának tekinthető tüntetések, az úgynevezett Ferguson-hatás nyomán – emelkedni kezdett a 4,4-es szintről, majd a 2016 utáni néhány évnyi csökkenést követően 2020-ban, Sailer tézisét igazolva, ismét nagyot ugrott, 5,07-ról 6,52-ra. 2021-ről és 2022-ről egyelőre csak becsléseink vannak, a nagyvárosokból becsorgó adatok azt mutatják, hogy valamelyest ismét csökkenni kezdett az emberölések száma (az autólopások száma viszont például a pandémia kezdete óta töretlenül nő).

A The Atlantic egyik cikke a tavaly és idén májusban felvett nagyvárosi adatokat hasonlította össze: New Yorkban 13, Los Angelesben, Houstonban és Philadelphiában 20, Atlantában, Little Rockban, Milwaukee-ban és George Floyd halálának színhelyén, Minneapolisban 30 százalékkal csökkent az emberölések száma. Hogy ez hosszabb távú mérséklődést jelez-e előre, azt nehéz megmondani. Pláne, hogy a politika és a vele összefonódott tömegmédia a rendőri túlkapások vélt vagy valós eseteit felhasználva szítja az utcai erőszakot, amikor az éppen – mint 2020 nyarán, egy világjárvány és a választási kampány közepén – érdekében áll.

Azért korai temetni Amerikát

Joggal beszélhetünk az Egyesült Államok hanyatlásáról? Az Axios tíz pontban szedi össze, miért megalapozott ez az állítás, ezek között szerepel az említett opioidjárvány, a diákhitelek halmozódása, a fiatalok számára megfizethetetlen otthonteremtés, a középszerű közoktatás, a romló infrastruktúra. Persze a média már csak olyan, hogy a negatív folyamatokra koncentrál,

hiba lenne az efféle felsorolások alapján túl sötét képet alkotni az Egyesült Államokról.

Ami a nemzetközi pozícióját illeti: a világrend átalakulása minden bizonnyal elkerülhetetlen, de az USA elsősége – még akkor is, ha egyre fokozódik a vetélkedése Kínával – egyelőre vitathatatlan. Ha Ukrajna lerohanása után nem sikerült is elszigetelnie Oroszországot a világtól, és szembetűnő a fejlődő országok önálló útkeresése, figyelemre méltó, hogy a válságos helyzetben szövetségeseit milyen sikeresen fogta rövid pórázra. Kulturális-mentális síkon, a globális divat- és normaformálás terén az amerikai soft powernek továbbra sincsen riválisa.

Összeállításunkat zárva lássuk a The Economist érveit, miért tekinthető az Egyesült Államok továbbra is a „leggazdagabb, legtermelékenyebb és legújítóbb gazdaságnak”, egy „elképesztő sikersztorinak”.

1990-ben az amerikai bruttó hazai termék a negyede volt az egész világ GDP-jének, az arány ma is azonos,

a G7-es országok csoportján belül pedig nőtt is. Az egy főre jutó jövedelem 1990-ben 24 százalékkal volt magasabb Nyugat-Európához képest, ma 30 százalékkal. A kutatásra és fejlődésre fordított források elérik a GDP 3,5 százalékát, amivel az Egyesült Államok ugyancsak előzi a legtöbb országot. A cikk megjegyzi: bár az egyenlőtlenségek súlyos gondot jelentenek, „egy oklahomai kamionvezető potenciálisan így is többet keres, mint egy portugál orvos”.

Nyitóképen: Lángoló rendőrautó egy rendőri erőszak elleni tüntetésen Los Angelesben 2020-ban. Fotó: Shutterstock