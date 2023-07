Die Welt: Az AfD több jelöltje is Orbán Viktort tartja példaképének

Vasárnap Magdeburgban tartott európai parlamenti választási gyűlést a német AfD, amelynek során a párt több új jelöltjét is megnevezték. A jelöltek közül többen is Orbán Viktort nevezték meg példaképükként – számolt be a Die Welt.

Marc Jongen, a Bundestag baden-württembergi tagja azzal is indokolta saját választását, hogy Orbán rendet akar teremteni Európában, ami szerinte – a sokak által hangoztatott állásponttal ellentétben – egyáltalán nem nevezhető szélsőségesnek.

Az AfD listavezető jelöltje Maximilian Krah szászországi EP-képviselő lesz a június 9-i választáson.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán