Legyen minden vasárnap időközi parlamenti választás!

A Fidesznek nem volt nehéz megindokolni, miért elégedett, hiszen a számok meglehetősen egzakt dolgok. A szavazók 63,7 százaléka támogatta a kormánypárt jelöltjét, ami nem sokkal marad el a legendás kétharmadtól, holott elég lett volna egy egyszerű többség is, hogy megtartsa a mandátumát. Ráadásul Csibi Krisztina százalékosan több voksot kapott, mint az elhunyt Potápi Árpád 2022-ben.

A Fidesz úgy véli, ezzel bizonyította, hogy még mindig jelentős és aktív a bázisa, annak ellenére is, hogy a szavazatszámokat tekintve elmaradt az akkori eredménytől.

(Mások ugyan mást akarnak bizonyítani, de erről majd később.)

Pezsgőt bontottak – nem lepődnék meg, ha Szovjetszkoje Igrisztojét – a Mi Hazánknál is, és nem véletlenül. Dúró Dóra csaknem 20 százalékot ért el, ami – mint írják – a párt történetének eddigi legjobb eredménye. S azt állítják, ezzel ők lettek a legerősebb ellenzéki párt; erről a megállapításról Toroczkaiék feltehetően nem egyeztettek a Tisza Párttal, de ezen az apróságon túlléphetünk.

Látszólag ujjonganak a DK-ban is, hiszen a 11 százalék, akárhogy is nézzük, kétszámjegyű eredmény, holott az utóbbi időben általában már egyszámjegyűnek mérték őket.

Persze a lelkesedésüket erősen beárnyékolja, még ha ezt nem is vallják be nyilvánosan, hogy ha tavaly ilyenkor szerepelnek így, akkor feltehetően a kardjukba dőlnek – vagy ami még rosszabb, Gyurcsány végleg kiábrándul a politikából és profi író lesz –, 2024 elején ugyanis kétszer ilyen erősnek hitték magukat. Ma már persze más szelek fújdogálnak a Rózsadomb környékén is.