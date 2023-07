TikTok: mutatjuk, mely politikusok vannak még fenn jobbról Orbán Viktor mellett

Viktor a TikTokon néven indított a napokban csatornát a fiatalok körében egyre népszerűbb (és így egyre inkább megkerülhetetlenné váló) platformon Orbán Viktor.

Ember, most jöttem a TikTokra!”

írta első videója alá Orbán, aki előzőleg erdélyi fiatalokkal beszélgetve kapta meg a kérdést, miért nincs még fent a videómegosztó közösségi hálózaton.

TikTokon lenni márpedig egyre szükségszerűbb. Az idei év elejéig mintegy 3,5 milliárd(!) felhasználó töltötte le az alkalmazást, ami a Föld népességének közel felét jelenti. S bár a szolgáltató épp a közelmúltban jelentette be, hogy törli a 13 éven aluliak felhasználói profiljait, a fiatal korcsoportok elérésének legbiztosabb módja már rég nem a Facebook, de már nem is az Instagram, hanem a világhódító útjára 2018-ban indult kínai platform.

Politikusok és tiktokkerek

Vlogger, youtuber, tiktokker: aki nem tartja a lépést, hamar úgy érezheti, nem is érti már, milyen „foglalkozások” vannak és miről is beszélnek körülötte. Noha a magyar piac a nyelvi korlátok miatt relatíve kicsi, még így is vannak jópáran, akik (akár kifejezetten jól) megélnek abból, hogy videós tartalmakat gyártanak. A politikusoknak persze nem az a céljuk, hogy csatornáik anyagi hasznot hozzanak, ők a politikai hasznot keresik: márpedig ilyen videókkal kedveltebbé, eladhatóbbá válnak, ami pedig kőkeményen szavazatokra váltható. A népszerűség kedvéért vannak tehát alapvetően ezeken a platformokon. És bár a nagy kék oldal még mindig mindent visz a magyar politikusok közösségi média-kommunikációjában, egyre többen fedezik fel maguknak a TikTok kisvideók világát.

Általános jellemző, hogy sokan még csak duplikálják az elkészült tartalmakat, azaz, ha elkészítenek egy videót a Facebookra, azt feltöltik más felületeikre is, a munkát pedig elvégzettnek látják. Egyre többen vannak azonban, akik célcsoport-specifikus tartalmakat készítenek, figyelembe veszik tehát követőik korfáját a Facebookon, ahogy figyelmet fordítanak arra is, hogy a TikTok az igazán fiatalok közege. Utóbbival együtt jár, hogy nem szalagátvágós, öltönyben feszítős videókkal érdemes itt kísérletezni, hanem sokkal lazább megjelenéssel, szóhasználattal és üzenettel.

Konzervatív fölény a social media bugyraiban

A 2022-es országgyűlési választások előtt a Mandiner olvasói hetente találkozhattak Like Fight rovatunkkal, a cikksorozatban folyamatosan megvizsgáltuk, melyik politikai oldal, mely politikusok és véleményformálók teljesítettek jobba a Facebookon. Már abból is az derült ki, hogy a korábbi sztereotípiákra rácáfolva a jobboldal erősebb hatást tudott kiváltani és hatékonyabban mozgósított (ahogy később a választásokon is). Talán ugyanaz a sztereotípia mondatja, hogy meglepő, de a TikTokon is több a jobbos politikus, ráadásul aktívabbak is.

A magyar politikusok közül említésre érdemes például Tuzson Bence.

A napokon belül az igazságügyi miniszteri tisztséget betöltő Tuzson kifejezetten a TikTok adta lehetőségekre és a platform sajátosságaihoz igazodva készíti el a tartalmakat,

időnként gegekkel, máskor látványos effektekkel dobva fel egységes arculatú videóit, amelyek így olykor az országos sajtóba is bekerülnek. Tuzson profi csapattal dolgozik, olykor még azt is sikerül elérnie, hogy ha TikTok-videókról van szó, a baloldali sajtó is elismerően szóljon a teljesítményéről.

Ráérzett a kisvideók adta lehetőségre Szentkirályi Alexandra is. A kormányszóvivő Tuzsonnal szemben leginkább politikai üzeneteket hangsúlyoz, de gyakran látható más szerepekben is, például karitatív munka vagy kirándulás közben.

Behoznák a lemaradást

Az ellenzéki padsorokban is egyre többen érzik, hogy lehet keresnivalójuk a TikTokon. Rákapott a felület adta lehetőségekre például a szélsőbaloldali eszméket képviselő Jámbor András, valamint mozgósít a Mi Hazánk politikusa, Novák Előd. De próbálkozik mások mellett Kunhalmi Ágnes és Jakab Péter is (előbbi vizslás videókkal próbál kedveltebbé válni, utóbbi időnként téglafalat üt ököllel), ahogy a legtöbb pártnak is van ma már TikTok-csatornája – persze változó aktivitással és követőszámmal.

A Mandiner TikTok-csatornáját pedig itt találja.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher