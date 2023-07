„Nem kell megfelelnünk a világnak” – így érvelt korábban homoszexualitás-ügyben Hodász András

„Hodász atya ismét a köztévében fejtegette a melegek kigyógyítását” – így írt Hodász András közszerepléseinek némelyikéről a liberális sajtó (az idézet a 24.hu cikkének címe, de szép sorjában hasonlókat találhattunk minden más portálon is) alig négy évvel ezelőtt, a cikk rövid bevezetőjében pedig ez állt: „szerinte a vágyaink meg tudnak változni”. Arról a Hodász Andrásról van szó, aki akkor még a katolikus egyház papjaként szolgált, a fiatalok körében népszerű bloggerként és vloggerként működött, nem utolsó sorban pedig betűre pontosan azt tanította és vallotta, amit egyháza képviselt. Abban az esztendőben már másodszor (az év legeleje után annak legvégén is) tiszta érveléssel beszélt arról, mit és miért gondol a katolikus egyház az azonos neműek közötti kapcsolatról és miért tartja fontosnak, hogy a reparatív terápiákról szó essen.

Hodász András coming outolt: Igen, meleg vagyok – ez pedig már a Mandiner minapi cikkének címe, amelyben az azóta a papi rendből távozó, baristaként dolgozó Hodász aktuális Instagram-bejegyzését szemléztük. Bár több egyházi forrásunk már hónapokkal ezelőtt jelezte nekünk, hogy hamarosan megtörténik egy ilyen bejelentés, meggyőződésünk, hogy szexuális beállítódása magánügye (akkor is, ha ő kiteregette), így természetszerűleg nem foglalkoztunk ezzel akkor sem, amikor portrét írtunk róla és nem kívánunk önmagában ezzel foglalkozni jelen cikkünkben sem. Inkább csak néhány idézetet gyűjtünk össze az egykor a Pázmányon egyetemi lelkészként is szolgáló Hodásztól, melyekben az egyház kapcsolódó szexuáletikai tanítását magyarázta. Mint fentebb egyértelművé vált, azóta meglepően sok víz folyt le még az aszályok tépázta Dunán is. (A Hodász Andrásról írt részletes portrécikkünket itt olvashatja el).