Megérkeztek a román nacionalista tüntetők Tusnádra, dulakodás is volt

A Mandiner helyszínen tartózkodó munkatársai azt jelentették, mindvégig erős volt a rendőri jelenlét Tusnádfürdő központjában, valamint a rendezvény környékén.

„Van, ami örök: Erdély román föld”, „Béke ideje: román hősök keresztjeit az Úz-völgyi temetőbe!” – ilyen és ehhez hasonló feliratok olvashatók a tüntetők által cipelt táblákon. Tudósítónk szerint a tüntetők románul énekelnek és provokálják a beszédre érkező magyarokat. Ugyanakkor masszív rendőrsorfal választja el a nacionalistákat és a szabadegyetem magyar résztvevőit.

Román nacionalisták gyülekeznek Tusnádfürdőn. Fotó: Mandiner/Szilvay Gergely

Budapesti idő szerint 9:45-kor a Mandiner tudósítói jelezték, hogy zavartalanul elkezdődtek a beszédek. A tüntetőket a rendőrök nem engedték be a diáktábor és szabadegyetem helyszínére, egyik tudósítónk azonban arról számolt be, hogy dulakodás is volt a román tüntetők és rendőrök között.