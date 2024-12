Európai vaj, amely sokszorosan lekörözi az amerikait – nem véletlenül egyre nagyobb kedvenc

Mikor használjunk amerikai stílusú vajat?

A szakemberek tanácsa azonban egyértelmű: az amerikai vajat se iktassuk ki a háztartásból, hiszen jellemzően olcsóbb, mint az európai megfelelője, nagyszerű, mindenre alkalmas alapanyag a hűtőszekrényben – legtöbb amerikai receptet ráadásul az amerikai stílusú vaj figyelembevételével tervezték.

Noha a New York Times bestseller The Back in the Day Bakery Cookbook című könyv szerzője, Cheryl Day európai stílusú vajat használ kekszekhez, tortákhoz, omlós tésztafélékhez és vajkrémes cukormázhoz, bizonyos receptekhez csak az amerikai verzióhoz nyúl. „A vaj jelenti az egyik fontos döntést sütés közben. A sütemények és a brownie-k esetében mindig az amerikai stílusú vajhoz nyúlok, amely legalább 80 százalék vajzsírt és valamivel több vizet tartalmaz” – mesélte a szakácskönyvíró.

Ben Yee, a Real California Milk szerzője az amerikai stílusú vajat egyszerűen nagyszerű univerzális vajnak nevezi, semlegesebb ízzel és színnel.

Javasolt felhasználása és rajongója mindkét típusnak bőven akad, egyéni ízlés kérdés, ki, melyiket részesíti előnyben.

Ha tehát a vaj ízének kiemelése a cél, akkor az európai vaj a javasolt, drágább ugyan, de ezzel kényeztetheti egy kicsit magát, a gazdaságosabb, amerikai stílusú vaj pedig egy kicsit semlegesebb ízvilágot kölcsönöz az elkészült ételnek, de univerzális megoldást jelent a konyhában.

Fotó: Pixabay