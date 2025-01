A polgári demokrácia halott

Én nem lelkesedem olyan baloldalért, amely maga is részese a morális és intellektuális válságnak

Jókai, Mikszáth és Krúdy méltánylata némely urak és hölgyek szerint „elitista” reakciósság és diktatúrás elfajulás. Ez engem hidegen hagy. A „nemzeti-konzervatív” magyar kormányzat megszünteti a műemlékvédelmet, és teleszórja a fővárost a legocsmányabb giccsel és ízléstelenséggel. Itt hatalom és ellenzéke egyetért a múlt megsemmisítésének üdvös voltában. Az ilyen kultúraellenességhez én túlságosan kolozsvári vagyok.

Térjünk vissza a marxizmusához. Miután a proletariátus feloldódott a fogyasztói társadalomban, ön szerint folytatódik valamilyen formában az osztályharc?

A proletariátus – de a burzsoázia is! – mint politikai szubjektum megszűnt. Az értéktöbblet – fizikai és intellektuális – megtermelőinek és kisajátítóinak a konfliktusa in abstracto továbbra is változatlanul fönnáll, de a mai, romjaiban heverő baloldal törekvése a nagyobb (jövedelmi és szociális-kulturális) egyenlőségre pusztán az elosztási, nem pedig a termelési viszonyok megváltoztatására irányul, igazi antimarxista módon, egyébként pillanatnyilag reménytelenül. Ez pedig merő illúzió. A kapitalizmus azáltal, hogy győzött, nem változott meg. Ma az osztályküzdelmeket a biopolitikai – faji és nemi – harcok váltották föl, ez pedig a kapitalizmus örökkévalóságát ígéri, ami egyben az emberi nem közeles biológiai kihalását készíti elő.

Sajnálatos módon a föltámadásban nem tudok hinni. Jó lenne, de nem tudok