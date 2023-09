Veszélyben a régészeink?

Az év egyik legnagyobb attrakciója a Tarsolylemezek című kiállítás volt a Magyar Nemzeti Múzeumban. A tárlat apropóját a Pátyon megtalált két új magyar honfoglalás kori, csodálatos műtárgy adta. Akkor azt javasoltam, hogy a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrummal közösen Budapesten mutassuk be az összes addig megtalált tarsolylemezt. Minden bizonnyal igaza van Virágos Gábor kollégámnak, intézményünk régészeti főigazgató-helyettesének abban, hogy a honfoglalás kori tarsolylemezek és tarsolyveretek, illetve tarsolyok a magyarság szempontjából a második legfontosabb leletanyagnak számítanak a koronázási ékszerek után. Akkor nem is sejtettük, hogy a szentendrei társkiállítás zárása előtt még egy tarsolylemez előkerülhet. S a napokban annak tudatában mutattuk be a Csomád község határában található új lelőhelyen meglepően jó állapotban megmaradt ezüst tarsolylemezt, hogy mindeközben Kolozsvár közelében is feltártak egy másikat. Az utóbbi évek fantasztikus kincsei rávilágítanak a magyar múzeumok régészeinek és restaurátorainak magas színvonalú, példaértékű munkájára.