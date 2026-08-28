Hivatalosan is megerősítették, hogy a rendkívüli aszály miatt leállt a Tiszalöki Vízerőmű áramtermelése. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a Tisza vízhozama és vízszintje már nem elegendő az erőmű biztonságos működéséhez, ezért a vízkormányzást a vízügyi igazgatóság vette át.

A Tiszalöki Vízerőmű névleges teljesítménye 13,5 megawatt, az elmúlt időszakban azonban már csak 1-2 megawattot tudott termelni a drasztikusan csökkenő vízhozam miatt.