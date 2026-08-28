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tisza tó tiszalöki vízerőmű észak - magyarországi vízügyi igazgatóság vízerőmű aszály

A rendkívüli aszály miatt leállt a Tiszalöki Vízerőmű

2026. augusztus 28. 13:16

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a Tisza vízhozama és vízszintje már nem elegendő az erőmű biztonságos működéséhez, ezért a vízkormányzást a vízügyi igazgatóság vette át.

2026. augusztus 28. 13:16
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Hivatalosan is megerősítették, hogy a rendkívüli aszály miatt leállt a Tiszalöki Vízerőmű áramtermelése. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a Tisza vízhozama és vízszintje már nem elegendő az erőmű biztonságos működéséhez, ezért a vízkormányzást a vízügyi igazgatóság vette át.

A Tiszalöki Vízerőmű névleges teljesítménye 13,5 megawatt, az elmúlt időszakban azonban már csak 1-2 megawattot tudott termelni a drasztikusan csökkenő vízhozam miatt.

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A turbinákra az utóbbi napokban mindössze 40-50 köbméter víz jutott másodpercenként, ami végül az áramtermelés leállításához vezetett.

A vízügyi igazgatóság közlése szerint a Tiszalöki Vízlépcső felvizének csökkentését már megkezdték.

A korábban a lehető legmagasabb szinten tartott víz egy részét így a Tisza-tó, a Keleti-főcsatorna és a Körös-völgy irányába tudják átvezetni.

Az intézkedés egyik célja, hogy Kisköre-felsőn minél hosszabb ideig biztosítani lehessen a 610 centiméter feletti vízállást, ezáltal fenntartsák a Tisza-tó megfelelő vízkészletét. Emellett a Keleti-főcsatorna vízellátását is biztosítani szeretnék.

A vízügyi igazgatóság hangsúlyozta: a rendkívüli vízhiány miatt sem a megfelelő vízszint, sem a szükséges vízhozam nem áll rendelkezésre a vízerőmű működtetéséhez, ezért a vízkormányzást a 3-as számú billenőtáblával átvették az MVM Tiszalöki Erőműtől.

A helyzet azért is figyelemre méltó, mert miközben a Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére a Paksi Atomerőmű működését sikerült fenntartani, a jóval kisebb tiszalöki erőműnél már nem volt elegendő víz az áramtermelés folytatásához.

A tartós aszály ugyanakkor nem csupán az energiatermelést érinti.

A vízügyi szakemberek szerint minden rendelkezésre álló vízkészletnek kiemelt jelentősége van, ezért jelenleg a víz visszatartása és a rendelkezésre álló készletek lehető leghatékonyabb elosztása az elsődleges szempont. Az egyelőre kérdéses, hogy mikor állhat helyre annyira a Tisza vízhozama, hogy a Tiszalöki Vízerőmű ismét üzembe állhasson.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 21 komment

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Sorrend:
nyugalom
2026. augusztus 28. 14:46
Es poliska a parlamentben üvöltözik, mutogat, ahelyett, hogy helikopteren repülne vizet csinalni!
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5
0
tapir32
•••
2026. augusztus 28. 14:37 Szerkesztve
Szélerőműveket a Tiszára! :-) Kisköre parti szélerőmű park készül?
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7
0
survivor
2026. augusztus 28. 14:31
A Tisza már LÖK ! :-))
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3
0
nyafika
2026. augusztus 28. 14:29
Betonkockás-láblógató tévéstáb, csicskasajtó, pöcsöddel vízméricskélés? Dolog van, nyúlszájú patkány!
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7
0
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