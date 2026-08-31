Vizsgálat készül a JÉGER-rendszerről, a miniszter szerint nincs bizonyíték az aszályfokozó hatásra

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy interjúban arról beszélt, hogy a HungaroMet adatai alapján jelenleg nem igazolható statisztikailag az a gyakran hangoztatott állítás, miszerint a JÉGER működése növelné az aszály mértékét.
Átfogó vizsgálatot indított a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a JÉGER jégkármérséklő rendszer működéséről. A jelentés várhatóan október végére készül el, és azt próbálja kideríteni, milyen környezeti és egészségügyi hatásai vannak a rendszernek, illetve lehet-e szerepe az aszály kialakulásában vagy súlyosbodásában.
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Telexnek adott interjúban arról beszélt, hogy
a HungaroMet adatai alapján jelenleg nem igazolható statisztikailag az a gyakran hangoztatott állítás, miszerint a JÉGER működése növelné az aszály mértékét
– szemlézte az interjút a 24.hu.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a rendszer teljes körű felülvizsgálata indokolt, és azt is meg kell vizsgálni, mennyire hatékony az eredeti céljában, vagyis a jégkárok mérséklésében.
A miniszter szerint a felülvizsgálatnak gazdasági okai is vannak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eddig évente mintegy 2,5 milliárd forintból működtette a rendszert az Agrárminisztérium támogatásával és a gazdálkodók befizetéseiből. Az új költségelemzések alapján azonban a működtetés akár 1,9 milliárd forintból is biztosítható lenne.
Bóna úgy fogalmazott:
a cél, hogy a JÉGER körüli vitákat tudományos alapokra helyezzék, és tisztázzák a rendszer valós hatásait.
Szerinte a kérdést ki kell emelni a „hitviták” világából, és objektív szakmai vizsgálatokkal kell megválaszolni a felmerülő kérdéseket. A miniszter emellett jelezte, hogy a jégkármérséklő rendszer működtetése hosszú távon nem feltétlenül az agrárkamara vagy az agrártárca feladata.
Az októberre várható akadémiai jelentés így nemcsak a rendszer környezeti hatásairól, hanem annak jövőjéről és finanszírozásáról is fontos támpontokat adhat.
Nyitókép: Unsplash