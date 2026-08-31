Vizsgálat készül a JÉGER-rendszerről, a miniszter szerint nincs bizonyíték az aszályfokozó hatásra

Átfogó vizsgálatot indított a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a JÉGER jégkármérséklő rendszer működéséről. A jelentés várhatóan október végére készül el, és azt próbálja kideríteni, milyen környezeti és egészségügyi hatásai vannak a rendszernek, illetve lehet-e szerepe az aszály kialakulásában vagy súlyosbodásában.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Telexnek adott interjúban arról beszélt, hogy