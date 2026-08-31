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Bóna Szabolcs jéger jégkármérséklő rendszer aszály

Vizsgálat készül a JÉGER-rendszerről, a miniszter szerint nincs bizonyíték az aszályfokozó hatásra

2026. augusztus 31. 21:16

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy interjúban arról beszélt, hogy a HungaroMet adatai alapján jelenleg nem igazolható statisztikailag az a gyakran hangoztatott állítás, miszerint a JÉGER működése növelné az aszály mértékét.

2026. augusztus 31. 21:16
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Átfogó vizsgálatot indított a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a JÉGER jégkármérséklő rendszer működéséről. A jelentés várhatóan október végére készül el, és azt próbálja kideríteni, milyen környezeti és egészségügyi hatásai vannak a rendszernek, illetve lehet-e szerepe az aszály kialakulásában vagy súlyosbodásában.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Telexnek adott interjúban arról beszélt, hogy 

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a HungaroMet adatai alapján jelenleg nem igazolható statisztikailag az a gyakran hangoztatott állítás, miszerint a JÉGER működése növelné az aszály mértékét

– szemlézte az interjút a 24.hu.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a rendszer teljes körű felülvizsgálata indokolt, és azt is meg kell vizsgálni, mennyire hatékony az eredeti céljában, vagyis a jégkárok mérséklésében.

A miniszter szerint a felülvizsgálatnak gazdasági okai is vannak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eddig évente mintegy 2,5 milliárd forintból működtette a rendszert az Agrárminisztérium támogatásával és a gazdálkodók befizetéseiből. Az új költségelemzések alapján azonban a működtetés akár 1,9 milliárd forintból is biztosítható lenne.

Bóna úgy fogalmazott: 

a cél, hogy a JÉGER körüli vitákat tudományos alapokra helyezzék, és tisztázzák a rendszer valós hatásait.

Szerinte a kérdést ki kell emelni a „hitviták” világából, és objektív szakmai vizsgálatokkal kell megválaszolni a felmerülő kérdéseket. A miniszter emellett jelezte, hogy a jégkármérséklő rendszer működtetése hosszú távon nem feltétlenül az agrárkamara vagy az agrártárca feladata. 

Az októberre várható akadémiai jelentés így nemcsak a rendszer környezeti hatásairól, hanem annak jövőjéről és finanszírozásáról is fontos támpontokat adhat.

Nyitókép: Unsplash

 

Összesen 1 komment

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kulakman
2026. augusztus 31. 21:28
Csakhogy a megveszekedett gyurcsányék a meteorológusokat tették felelőssé a 4-5 halottért annó, ezért azok már egy bárányfelhőre is riasztást adank ki, pl az ember telefonja ha kéri ad előrejelzést, de annyira dühítő, a minap is azt mondja a telóm "az eső rövidesen eláll" meg se indult b@zdmeg! Meg kellen tanítani az embereknek, a magad ura vagy ha esik, vigyél esernyőt, de ez a kattintásvadász világ megnyomorodott!
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