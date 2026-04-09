Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
rezsicsökkentés tisza tisza párt brüsszel energetika Magyar Péter kijev választás

Már a választás előtt kiszivárgott a Tisza Párt radikális terve, ami komoly veszélyt jelent a családok megélhetésére

2026. április 09. 12:18

Óriási kockázatot jelent a Tisza Párt nemrég kiszivárgott energetikai átállásról szóló terve. Nem csak a magyar családok, de a gazdasági szereplők is súlyos sokkhatással szembesülnének, ha Magyar Péterék alakíthatnának kormányt a vasárnapi választást követően, mivel terveik szerint azonnal megszüntetnék az orosz energiahordozók beszerzését.

null
Nagy Kristóf

Hosszú évekre elbúcsúzhatna Magyarország a gazdaság növekedésétől, valamint a keresetek emelkedésétől és gyors ütemben áramlana át a jövedelem a magyar családoktól a multinacionális vállalatokhoz, ha a vasárnapi választás után a Tisza Párt alakíthatna kormányt és végrehajtaná a kiszivárgott energiapolitikai tervét.

választás Tisza Párt
A választás előtt nem akarta elárulni a Tisza Párt, de kiderült: az iráni konfliktus miatt elszabadult gázárakat kellene fizetniük a családoknak a rezsicsökkentett tarifa helyett
Forrás: Trading Economics

A Mandiner részletesen beszámolt róla, hogy a közelmúltban hozta nyilvánosságra Csercsa Balázs, a Tisza korábbi szakpolitikusa azt a dokumentumot, amelyben Magyar Péterék részletesen bemutatják, miképp választanák le Magyarországot a lehető leggyorsabban az olcsó orosz kőolaj és földgáz beszerzéséről. A teljes energiapolitikai fordulat miatt

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
  • megszűnne a rezsicsökkentés,
  • eltörölnék a védett üzemanyagárakat,
  • az árrésstopokat,
  • újra magánkézbe adnák a hazai energiaszektort,
  • átállnának a drága finomított üzemanyag
  • és egyre szűkösebben rendelkezésre álló cseppfolyósított földgáz beszerzésére,
  • a családoknak pedig a brutális infláció és jövedelemcsökkenés mellett új adót is kellene mindezért fizetniük.

Az orosz energia azonnali feladása óriási kockázat, főleg most, amikor a közel-keleti konfliktus miatt az egész világ azért aggódik, lesz-e elegendő energiaforrás a következő hónapokban és a szűkös kínálat meddig hajtja fel az árakat.

Ezt is ajánljuk a témában

A választások után egyből összekacsintana a Tisza a multikkal

A kiszivárgott dokumentumból kiderül, Magyar Péterék már az új Országgyűlés alakuló ülésén törvényt fogadnának el az orosz kőolaj és földgáz megvásárlásának azonnali tilalmáról, emellett energia veszélyhelyzetet hirdetnének. 

A radikális energiapolitikai fordulat célja a kiszivárgott terv szerint 

  • Brüsszel elvárásának maradéktalan és azonnali végrehajtása 7
  • és a Magyar Péter által beígért piacpárti gazdaságpolitikai fordulat végrehajtása.

A radikálisan piacpárti, technokrata irányváltást jól mutatja, hogy 

a magyar családok megélhetése, jóléte nem lenne elsődleges szempont többé.

A szociális szempontokat és az emberek életszínvonalát nem csak azért hagyja teljes mértékben figyelmen kívül a Tisza Párt, mert azonnali, havonta akár több százezres kiadásnövekedést okozna a védett rezsi- és üzemanyagár kivezetésével,

de az energetikai fordulat költségét is a családokkal fizettetné meg, 

miközben a jövedelmi helyzetük súlyos, gyors és tartós romlását mindössze kommunikációs fogásokkal akarnák kezelni.

Ezt is ajánljuk a témában

Támogatás helyett fideszezés

A radikális energetikai fordulat részletes menetrendjét tartalmazó dokumentumból ugyanis világosan kiderül, hogy a brutális költségnövekedés ellensúlyozására semmilyen intézkedést sem vezetnének be Magyar Péterék. 

A tervezet döbbenetesen lekezelő tárgyilagossággal fejti ki, hogy a Tisza szociális és más átmeneti támogatások helyett a drága és szükségtelen energetikai fordulatot mindössze kommunikációs fogásokkal nyomná le a lakosság és a gazdasági szereplők torkán.

 A tervezetből kiderül, a plusz adó kivetését és a megugró árakat a Fidesz-KDNP hibás döntéseire és felelőtlen energiapolitikájára fognák. Az is nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt az energetikai fordulat radikális végrehajtásával együtt a beígért piacpárti neoliberális gazdaságpolitikai irányváltást is mielőbb véghez akarja vinni.

A nyertesek a külföldi multik, a vesztesek a magyar családok

Az orosz energiáról való leválást úgy valósítaná meg az ellenzék, hogy az orosz beszerzések megszakítása lenne az első lépés, vagyis az alternatív beszerzési csatornák kialakítására csak ezt követően kerülne sor. Egyebek mellett a nyersolajnál jóval drágább finomított üzemanyagok importjára és a spotpiacon beszerzett LNG-re támaszkodna a jövőben Magyarország.

Brüsszel kegyeit keresve kockáztatna energiahiányt a Tisza

Az Európai Unió intézményeinek kiszolgálása a jelek szerint mindent felülírna egy Tisza-kormány hatalomra jutása esetén: noha Magyarország csak 2028-tól nem vásárolhatna orosz energiahordozókat, a Brüsszellel való kapcsolatok normalizálása érdekében mégis azonnal feladná a stabil, olcsó orosz forrásokat, ráadásul egy olyan időszakban, amikor globális energiaválság hajtja fel az árakat és fokozza a globális versenyt a megmaradt készletekért.

A teljes gazdaságot azonnali sokkhatással fenyegető elképzelés végrehajtása óriási kockázatot jelent, mivel előfordulhat átmeneti energiahiány is, ha nem áll rendelkezésre elegendő alternatív forrás. Jelenleg ez a kulcskérdés egész Európában, egyedül Magyarország és a kelet-európai országok ellátása mondható stabilnak, leszámítva a Barátság-kőolajvezeték ukrán blokádját. A Török Áramlat földgázvezetéken ugyanakkor a gázellátás zavartalan, noha a vezetéket rendszeresen érik támadások az ukrán hadsereg részéről.

Az energiahiány veszélye mellett a tervek végrehajtása egyes becslések szerint azonnali, 20 százalék körüli inflációt okozna, a másodlagos infláció pedig tovább csökkentené az emberek reáljövedelmét, a belső fogyasztás pedig gyakorlatilag összeomlana. A folyamat tartós költségvetési sokkot eredményezne, végső soron évekig tartó recesszióba sodorná az országot.

A Tisza energiapolitikai fordulata elsősorban a finomított kőolajtermékekkel kereskedő nagyvállalatoknak – Shell, Bp, TotalEnginers –, az amerikai LNG cégeknek és a bankoknak kedvezne. 

A nemzetközi olajiparban Kapitány István, a Tisza gazdasági és energiaügyi szakpolitikusa, az amerikai LNG-világban Orbán Anita külpolitikai szakpolitikus, a bankrendszerben, korábbi Erste vezetőként pedig Kármán András pénzügyekért felelős tiszás rendelkezik kiépített kapcsolatokkal

Politikai okokból egyértelmű nyertesnek tekinthető Brüsszel és az Európai Unió intézményei, valamint az orosz-ukrán háború folytatását feltételek nélkül támogató Európai Néppárt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Szintén nyertes lenne Ukrajna, mivel Kijev régóta követeli, hogy a Nyugat minden kapcsolatot elvágjon Oroszországtól.

A családok állnák a számlát

A Tisza tervének legnagyobb vesztesei egyértelműen a magyar emberek és a háztartások, Ennek oka, hogy a rezsicsökkentés és az állami árszabályozás eltörlése önmagában is 20 százalék körüli inflációt jelent. A fogyasztói árak ismét rekord gyors emelkedése mellett a megtakarítással rendelkező lakosságtól a Tisza energiafüggetlenségi adó (EFA) néven átmeneti különadót vezetne be a megtakarításokra. Ebből finanszírozná az állam a Mol technológiai átállását az orosz Urals típusú kőolajról az alternatív olajtípusok finomítására. 

Noha az ellenzéki párt 2-2,5-szeres gáz- és áramár-emelkedéssel számol, a sportpiaci gázbeszerzés miatt – elsősorban a kibontakozó globális energiaválság miatt – a valós költségek sokkal magasabbak lennének, a jelenlegi, rezsicsökkentett tarifák négyszeresére ugranának.

Ennek oka, hogy a Tisza akkor hajtaná végre a piacbarát energetikai fordulatot, amikor az Ázsia magasabb spotpiaci árakat ajánl, ezzel Európa elől átirányítva a szállítmányokat. Így nem csak a brutális kereslet miatt elszálló árak teszik bizonytalanná az ilyen beszerzéseket, hanem a kínálathiány is kockázatot jelent.

Összességében arról szól a Tisza Párt terve, hogy jóval a határidő előtt megszüntesse az orosz gáz- és olajvásárlást úgy, hogy az ország működéséhez szükséges források beszerzéséről látszólag kapkodva, egy globális válság időszakában, bizonytalan kimenetel mellett és rendkívül drágán gondoskodnának.

A motiváció pedig a piacpárti gazdaságpolitikai fordulat gyors és határozott végrehajtása lenne az energiapolitikai átálláson keresztül.

Mekkora válság várna Magyarországra?

A lakosság mellett a legnagyobb elszenvedője az átgondolatlan energetikai átállásnak az ipar lenne. A drága és bizonytalanná váló ellátás miatt a piaci szereplők kénytelenek lennének legalább átmenetileg visszafogni a termelést, amely további csapást jelentene a gazdaságnak.

Magyarország versenyképességére is megsemmisítő csapást mérne Magyar Péter, ha kapkodva, Orbán Viktor szavaival élve a nagytőke, Brüsszel és Kijev koalíciójaként leválasztanák az országot a stabil orosz energiaforrásokról. 

A magyar államot is megkárosítaná a Tisza, mivel a tervezetben szerepel a költséges, lakosság által megfizettetett technológiai átállást követően a Mol privatizációja, de az energiaszektor egésze ismét külföldi kézbe kerülne, mivel az MVM-mel kapcsolatban is hasonló terveket tartalmaz a dokumentum.

Az azonnali sokk közvetlen és közvetett hatásainak a kezelése – energiaellátás stabilizálása, lakossági jövedelmek emelkedése, fogyasztás helyreállítása, ipar alkalmazkodása – és a sokkhatás közben megvalósuló piacpárti, neoliberális gazdaságpolitikai átállás akár a teljes következő parlamenti ciklusban is kitarthat. A globális energiakrízis miatt várhatóan elhúzódó sokkhatás tehát évekre recesszióba lökné a magyar gazdaságot és óriási visszaesést jelentene a magyar emberek életszínvonalában.

Nem véletlen, hogy a Tisza Párt nem beszél arról, mit csinálnának, ha kormányra kerülnének, de a kiszivárgott tervek és a politikusok – legutóbb Kapitány István – elszólásaiból már világosan kirajzolódik, hogy valóban Brüsszel bábkormánya lenne egy Magyar Péter vezette magyar kormány, ráadásul egyértelmű, hogy a magyar emberek élete és boldogulása másodlagos szempont lenne a piaci érdekek mögött.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Artur Widak / NurPhoto / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. április 09. 19:14
✔ koklobox 2026. április 09. 18:57 Kiábrándultam a Fideszből, de Agyar Pétert nem tartom se szimpatikusnak, se képesnek, se elvhűnek e z é r t számomra a MI Hazánk a harmadik út. Főleg azért, mert nem minden rossz a Fideszben, a Mi Hazánk viszont Képes lehet arra, amire éveken át nem volt képes a KDNP, azaz a Fidesz aktuális koalíciós partnere. Én csak a Fidesz féktelenített államhatalom köztolvajlásos, kurrupt vonatkozásaival nem értek egyet. A hiányzó fékek pótlására ezért lenne remek a Mi Hazánk Saját érdeke mellett igen remek figyelmeztetés lenne az elcigányosított fidesznek. Ezt a (nejemtől eredő) ötletet ajánlanám mindazon kiábrándult Fideszeseknek, akik nem szimpatizálnak Magyar Péterrel, márcsak azért is mert így nemn tűnik el egy 3. erő a politikai palettáról. (Le a kalappal az előtt, aki náluk ezt kiötlötte.)
Válasz erre
0
0
Cyklon
2026. április 09. 15:24
.A brüsszeli liberális diktátorok hatalmas propagandát és anyagi ráfordítást fejtenek ki,úgy külföldön , mint Magyarországon, hogy megbuktassák az egyetlen konzervatív, keresztény kormányt, amely még létezik Európában.Ehhez a propagandához kiszemelték Magyar Pétert,ezt az undortó pszichopata szaros pojácát akit a magyarok többsége Patkány Péternek vagy Poloska Péternek neveznek , viselt dolgai miatt, akárcsak pár évvel ezelőtt Márki Zay Pétert.Nyilván, hogy nem egy kategóriába sorolhatók ezek Orbán Viktorral, akinek a sz@rát sem érik meg. Mert Orbán Viktor a hazáját szerető patrióta, Patkány Péter pedig egy haza áruló gazember.De figyelembe véve Brüsszel hatalmas pénzbeli beavatkozását a magyar lakosság körében, elmondhatjuk, hogy a magyar nép legnagyobb ellensége a liberális Brüsszel, akitől lehet félni , de nem kell megijedni.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. április 09. 14:08
"Hosszú évekre elbúcsúzhatna Magyarország a gazdaság növekedésétől" a legszomorúbb, hogy a sok agyhalott brüsszelita azt hiszi, hogy Magyarország feláldozásával és dobra verésével, javulna bármit az EU polgárainak az életszínvonala. Fel se fogják, hogy még a mostaninál is gyorsabban romlana, mert Magyarország teljes vagyona meg se közelíti azt az összeget amit az EU Ukrajnára akar költeni a polgárai zsebéből.
Válasz erre
0
0
massivement5
2026. április 09. 13:45
A hazudozó, rettegtető, moszkovita állampárti terrorra és autokráciára vágyó korrupt narancsfidkány állampártnak takarodnia kell a csuthy kevlármalac rothadt, korrupt maffiaállamával együtt. Vége lesz elvtársak, vagy most, vagy később.
Válasz erre
1
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!