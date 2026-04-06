04. 07.
kedd
Magyarország az első

2026. április 06. 10:10

Nem Ukrajna.

2026. április 06. 10:10
null
Menczer Tamás
Menczer Tamás
„Sem a németek, sem más nem gondolta, hogy az ukránok képesek és hajlandóak felrobbantani az Északi Áramlat gázvezetéket. Egészen addig, amíg meg nem tették.
A Magyarországot ellátó energetikai infrastruktúrát védeni kell. Magyarországon ezt a magyar honvédség teszi, külföldön értelemszerűen a helyiek, például a szerbek, köszönet nekik, amiért a terrortámadást megakadályozták! 
Orbán Viktor az olaj után a gázinfrastruktúra katonai védelmét is elrendelte, és ma reggel a szerb-magyar határ mellett, Kiskundorozsmánál tartott terepszemlét.
A Török Áramlaton érkező orosz gáz nem pótolható, ha nem érkezik meg, a magyar családok és a gazdaság energia nélkül marad. Ezt nem engedhetjük!
Sajnos egész Európa rendkívül súlyos energiaválság felé halad, a következő napok és hetek sorsdöntőek lesznek. A magyar álláspont szerint ebben a helyzetben abba kell hagyni az orosz energia szankcionálását, fel kell függeszteni az összes szankciót.
Energia kell! Bárhonnan.
A fenyegetések, az olajblokád és a szabotázsakció ellenére is meg tudjuk és meg is fogjuk védeni Magyarország energiabiztonságát, így a védett árat és a rezsicsökkentést is!
Magyarország az első.
Nem Ukrajna.”

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
k
2026. április 06. 21:22
A Fidesznek Magyarország az első, nekem pedig az az első hogy 12.-én a Fideszre adjam le a szavazatot,...: a Fideszre szavazzak. Az emberek 2/3-os többsége ma is így gondolkozik, és nyugodt vagyok abban hogy 1 hét múlva a Fidesz nyer. Minden elismerésem és hálám a kormánynak hősies hazafias patrióta hozzáállása miatt
akitiosz
2026. április 06. 17:31
Magyarország a tök utolsó az EU 2004-es tagállamai között.
gullwing
2026. április 06. 16:43
Ki az a kibaszott féreg aki szerint NEM Magyarország az első?! Takarodjon megdögleni az ukránokért!
states-2
2026. április 06. 16:29
Még 6, azaz hát nap, és a drogosnak és söpredékének annyi.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!