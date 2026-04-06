Szabotázsakció a gázvezeték ellen – Orbán Viktor a helyszínről tájékoztatott
Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsmán.
Nem Ukrajna.
„Sem a németek, sem más nem gondolta, hogy az ukránok képesek és hajlandóak felrobbantani az Északi Áramlat gázvezetéket. Egészen addig, amíg meg nem tették.
A Magyarországot ellátó energetikai infrastruktúrát védeni kell. Magyarországon ezt a magyar honvédség teszi, külföldön értelemszerűen a helyiek, például a szerbek, köszönet nekik, amiért a terrortámadást megakadályozták!
Orbán Viktor az olaj után a gázinfrastruktúra katonai védelmét is elrendelte, és ma reggel a szerb-magyar határ mellett, Kiskundorozsmánál tartott terepszemlét.
A Török Áramlaton érkező orosz gáz nem pótolható, ha nem érkezik meg, a magyar családok és a gazdaság energia nélkül marad. Ezt nem engedhetjük!
Sajnos egész Európa rendkívül súlyos energiaválság felé halad, a következő napok és hetek sorsdöntőek lesznek. A magyar álláspont szerint ebben a helyzetben abba kell hagyni az orosz energia szankcionálását, fel kell függeszteni az összes szankciót.
Energia kell! Bárhonnan.
A fenyegetések, az olajblokád és a szabotázsakció ellenére is meg tudjuk és meg is fogjuk védeni Magyarország energiabiztonságát, így a védett árat és a rezsicsökkentést is!
Magyarország az első.
Nem Ukrajna.”
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsmán.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép forrása: Facebook