Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
spanyolország európai unió magyarország eurostat svédország

Valami nagyon nagy gond van Európában: kijöttek a friss adatok, ledöbbenve nézzük őket

2026. január 13. 10:17

Friss adatok láttak napvilágot az Eurostattól, és amit látunk, az több mint aggasztó Brüsszel számára.

2026. január 13. 10:17
Az Európai Unió 2025. novemberi munkanélküliségi adatai hidegzuhanyként érik az európai döntéshozókat, egyenesen arcul csapják azt a balliberális narratívát, amely szerint az eurózóna a stabilitás és a jólét megkérdőjelezhetetlen fellegvára – olvasható ki az Eurostat frissen publikált adataiból

A 2025. novemberi adatok láttak napvilágot az Eurostattól, és amit látunk, az több mint aggasztó. Miközben a fősodratú média és a hazai baloldali megmondóemberek folyamatosan az euróövezet mindenhatóságáról és a közös valuta védelmező erejéről papolnak, a rideg számok egészen más valóságot festenek a falra. 

Úgy tűnik, az „elit klub” nemhogy nem húzza magával a kontinenst, de egyenesen koloncként lóg az Európai Unió nyakán.

Kezdjük a legfontosabb ténnyel: a balliberális narratíva szerint a gazdasági fejlődés csúcsát jelentő eurózóna átlagban rosszabbul teljesít, mint az Európai Unió egésze. Míg az EU-s munkanélküliségi ráta 6,0 százalékon állt 2025 novemberében, addig az eurót használó országok átlaga 6,3 százalékra kúszott fel. A „bezzegországok”, akiket mintaként állítanak elénk, sorra véreznek el: 

a francia ráta 7,7 százalék, a skandináv jóléti modellnek kikiáltott Svédország 9,0 százalékon áll, Finnországban pedig döbbenetes, 10,1 százalékos munkanélküliséget mértek. Spanyolországról már ne is beszéljünk, ahol 10,4 százalékos az adat.

Ezzel szemben Magyarország köszöni szépen, kiválóan van. A hazai 4,4 százalékos ráta a nemzetközi mezőnyben továbbra is kiemelkedő. Miközben Nyugat-Európa nagyágyúi és a brüsszeliek a munkaalapú társadalom koncepcióját támadják, a magyar adatok ismét igazolják a kormány stratégiáját.

Különösen sötét a kép, ha a fiatalok helyzetét nézzük: az EU-ban minden hetedik 25 év alatti fiatal (15,1%) munkanélküli. Ez a jövő felélése, egy olyan társadalmi feszültségforrás, amivel a brüsszeli buborékban láthatóan nem tudnak mit kezdeni.

Röviden: Európa motorja köhög, az eurózóna pedig kezd egy süllyedő hajóra emlékeztetni. A számok nem hazudnak: aki pedig továbbra is az euró bevezetésétől várja a megváltást, az nézzen rá a finn vagy a spanyol adatokra – és gondolja át újra.

Nyitókép: Stephanie LECOCQ / POOL / AFP

 

Kamcsatka5
2026. január 13. 12:15
Persze hogy nagy a gond, hogy ilyen tetvek tudtak elszaporodni! Nagy a genetikai belterjes igyekezet, csak igy alakulhattak ki a Fugger-Rocsi tanndemhez hajazó szarosgyurik gyülekezete!
szantofer
2026. január 13. 11:59
Úgy tűnik, az „elit klub” nemhogy nem húzza magával a kontinenst, de egyenesen koloncként lóg az Európai Unió nyakán. Ezzel szemben Magyarország köszöni szépen, kiválóan van. Hát hogyne, hiszen van mire büszkének lennünk. Az ipari termelés földbe állásával az EU tagjaként nagyban hozzájárultunk ehhez. "A magyar ipar novemberben akkorát esett, mintha nem is lett volna előtte fellendülés. A termelés egyetlen hónap alatt lenullázta az őszi javulást, az ágazat mélypontra süllyedt, és már a GDP-t is visszahúzza. Miközben a kormány Brüsszelre mutogat, az elemzők szerint a baj ennél jóval mélyebben gyökerezik." Írja az Index(!).
coyote-0
2026. január 13. 11:54
Komolyan vették, hogy a sok néger meg arab dolgozni érkezett? Ha olyan dolgos népek lennének, nem kellene menekülniük a saját élhetetlen koszfészek országukból.
survivor
2026. január 13. 11:43
rasdi1 Aki sose volt mumkanelküli, nem ismer az életet.😱😭🤪
