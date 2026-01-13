Valami nagyon nagy gond van Európában: kijöttek a friss adatok, ledöbbenve nézzük őket

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Friss adatok láttak napvilágot az Eurostattól, és amit látunk, az több mint aggasztó Brüsszel számára.
Az Európai Unió 2025. novemberi munkanélküliségi adatai hidegzuhanyként érik az európai döntéshozókat, egyenesen arcul csapják azt a balliberális narratívát, amely szerint az eurózóna a stabilitás és a jólét megkérdőjelezhetetlen fellegvára – olvasható ki az Eurostat frissen publikált adataiból.
A 2025. novemberi adatok láttak napvilágot az Eurostattól, és amit látunk, az több mint aggasztó. Miközben a fősodratú média és a hazai baloldali megmondóemberek folyamatosan az euróövezet mindenhatóságáról és a közös valuta védelmező erejéről papolnak, a rideg számok egészen más valóságot festenek a falra.
Úgy tűnik, az „elit klub” nemhogy nem húzza magával a kontinenst, de egyenesen koloncként lóg az Európai Unió nyakán.
Kezdjük a legfontosabb ténnyel: a balliberális narratíva szerint a gazdasági fejlődés csúcsát jelentő eurózóna átlagban rosszabbul teljesít, mint az Európai Unió egésze. Míg az EU-s munkanélküliségi ráta 6,0 százalékon állt 2025 novemberében, addig az eurót használó országok átlaga 6,3 százalékra kúszott fel. A „bezzegországok”, akiket mintaként állítanak elénk, sorra véreznek el:
a francia ráta 7,7 százalék, a skandináv jóléti modellnek kikiáltott Svédország 9,0 százalékon áll, Finnországban pedig döbbenetes, 10,1 százalékos munkanélküliséget mértek. Spanyolországról már ne is beszéljünk, ahol 10,4 százalékos az adat.
Ezzel szemben Magyarország köszöni szépen, kiválóan van. A hazai 4,4 százalékos ráta a nemzetközi mezőnyben továbbra is kiemelkedő. Miközben Nyugat-Európa nagyágyúi és a brüsszeliek a munkaalapú társadalom koncepcióját támadják, a magyar adatok ismét igazolják a kormány stratégiáját.
Különösen sötét a kép, ha a fiatalok helyzetét nézzük: az EU-ban minden hetedik 25 év alatti fiatal (15,1%) munkanélküli. Ez a jövő felélése, egy olyan társadalmi feszültségforrás, amivel a brüsszeli buborékban láthatóan nem tudnak mit kezdeni.
Röviden: Európa motorja köhög, az eurózóna pedig kezd egy süllyedő hajóra emlékeztetni. A számok nem hazudnak: aki pedig továbbra is az euró bevezetésétől várja a megváltást, az nézzen rá a finn vagy a spanyol adatokra – és gondolja át újra.
