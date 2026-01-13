Valami nagyon nagy gond van Európában: kijöttek a friss adatok, ledöbbenve nézzük őket

a francia ráta 7,7 százalék, a skandináv jóléti modellnek kikiáltott Svédország 9,0 százalékon áll, Finnországban pedig döbbenetes, 10,1 százalékos munkanélküliséget mértek. Spanyolországról már ne is beszéljünk, ahol 10,4 százalékos az adat.

Ezzel szemben Magyarország köszöni szépen, kiválóan van. A hazai 4,4 százalékos ráta a nemzetközi mezőnyben továbbra is kiemelkedő. Miközben Nyugat-Európa nagyágyúi és a brüsszeliek a munkaalapú társadalom koncepcióját támadják, a magyar adatok ismét igazolják a kormány stratégiáját.

Különösen sötét a kép, ha a fiatalok helyzetét nézzük: az EU-ban minden hetedik 25 év alatti fiatal (15,1%) munkanélküli. Ez a jövő felélése, egy olyan társadalmi feszültségforrás, amivel a brüsszeli buborékban láthatóan nem tudnak mit kezdeni.

Röviden: Európa motorja köhög, az eurózóna pedig kezd egy süllyedő hajóra emlékeztetni. A számok nem hazudnak: aki pedig továbbra is az euró bevezetésétől várja a megváltást, az nézzen rá a finn vagy a spanyol adatokra – és gondolja át újra.