Olyan áresés várható, amit minden magyar autós megérez majd

2026. január 15. 12:11

Földrengésszerű hatása lesz a magyar kutakon: ez áll a háttérben.

2026. január 15. 12:11
Amikor egy olajban gazdag ország összeomlik, az mindig intő jel. A Kontextus Cash Talk Extra legújabb adásában Hoppál Hunor vendégei, Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó és Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese Venezuela példáján keresztül mutatták be, mi történik, ha egy állam felelőtlenül bánik az erőforrásaival.

Mi várható a magyar kutakon? Mi lesz az olajárral?

Kohán Mátyás kíméletlen őszinteséggel diagnosztizálta a helyzetet. „A venezuelai rezsim alapvető ősbűne nem a szocializmus vagy a kommunizmus, hanem az, hogy ezek a bumburnyákok képtelenek voltak arra, hogy ne költsék el az összes létező olajdollárjukat akkor, amikor még volt nekik” – fogalmazott. A Hugo Chávez, majd Nicolás Maduro vezette ország a magas olajárak idején dőzsölt, de amikor 2013-ban az árak bezuhantak, a rendszer kártyavárként omlott össze. „Egyszerűen az olajárak összeomlásától az egész rendszer fogta magát és összeomlott” – tette hozzá Kohán.

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
A műsorban elhangzott: a felelős olajállamok, mint Oroszország vagy az öbölmenti országok, tartalékot képeznek a jó időkben, hogy a rosszabb években ebből pótolják a kieső bevételeket. Venezuela azonban nem ezt tette. Amikor elfogyott a pénz, a kormány eszetlen pénznyomtatásba kezdett, ami hiperinflációhoz és gazdasági csődhöz vezetett. „Ez lényegét tekintve egy semmilyen termelői bázissal nem rendelkező, csak dollárban finanszírozható importból fogyasztó ország” – festett sötét képet Kohán.

De miért fontos ez nekünk, magyaroknak? Szalai Piroska és Kohán Mátyás rámutatott: a venezuelai válság közvetlen hatással lehet a globális olajpiacra, és ezen keresztül a magyar pénztárcákra is. 

Ha az Egyesült Államoknak sikerül stabilizálnia a venezuelai kitermelést, és az ottani olaj nagy mennyiségben megjelenik a világpiacon, az lefelé nyomhatja az árakat. 

„Ezzel biztosan ránk is hatni fog Európában, és nem felfelé, hanem talán lefelé fogja mozdítani az árakat” – bizakodott Szalai Piroska.

Ugyanakkor Kohán Mátyás figyelmeztetett: a világpiaci árak csökkenése nem automatikus. A venezuelai olajipar romokban hever, a kitermelés felfuttatása időbe telik, és az amerikai szankciók feloldása is politikai játszmák függvénye.

A műsor tanulsága egyértelmű: a felelős gazdálkodás hiánya még a legnagyobb természeti kincsekkel rendelkező országot is tönkreteheti. Venezuela példája intő jel mindenki számára: a tartalékolás és a gazdasági szerkezet diverzifikálása nélkül a jólét csak illúzió, ami az első válságnál szertefoszlik.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

