Olyan áresés várható, amit minden magyar autós megérez majd

Amikor egy olajban gazdag ország összeomlik, az mindig intő jel. A Kontextus Cash Talk Extra legújabb adásában Hoppál Hunor vendégei, Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó és Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese Venezuela példáján keresztül mutatták be, mi történik, ha egy állam felelőtlenül bánik az erőforrásaival.

Mi várható a magyar kutakon? Mi lesz az olajárral?

Kohán Mátyás kíméletlen őszinteséggel diagnosztizálta a helyzetet. „A venezuelai rezsim alapvető ősbűne nem a szocializmus vagy a kommunizmus, hanem az, hogy ezek a bumburnyákok képtelenek voltak arra, hogy ne költsék el az összes létező olajdollárjukat akkor, amikor még volt nekik” – fogalmazott. A Hugo Chávez, majd Nicolás Maduro vezette ország a magas olajárak idején dőzsölt, de amikor 2013-ban az árak bezuhantak, a rendszer kártyavárként omlott össze. „Egyszerűen az olajárak összeomlásától az egész rendszer fogta magát és összeomlott” – tette hozzá Kohán.