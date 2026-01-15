Olyan áresés várható, amit minden magyar autós megérez majd

De miért fontos ez nekünk, magyaroknak? Szalai Piroska és Kohán Mátyás rámutatott: a venezuelai válság közvetlen hatással lehet a globális olajpiacra, és ezen keresztül a magyar pénztárcákra is.
Ha az Egyesült Államoknak sikerül stabilizálnia a venezuelai kitermelést, és az ottani olaj nagy mennyiségben megjelenik a világpiacon, az lefelé nyomhatja az árakat.
„Ezzel biztosan ránk is hatni fog Európában, és nem felfelé, hanem talán lefelé fogja mozdítani az árakat” – bizakodott Szalai Piroska.
Ugyanakkor Kohán Mátyás figyelmeztetett: a világpiaci árak csökkenése nem automatikus. A venezuelai olajipar romokban hever, a kitermelés felfuttatása időbe telik, és az amerikai szankciók feloldása is politikai játszmák függvénye.
A műsor tanulsága egyértelmű: a felelős gazdálkodás hiánya még a legnagyobb természeti kincsekkel rendelkező országot is tönkreteheti. Venezuela példája intő jel mindenki számára: a tartalékolás és a gazdasági szerkezet diverzifikálása nélkül a jólét csak illúzió, ami az első válságnál szertefoszlik.