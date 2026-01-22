Ft
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
földgázelosztó magyarország szerbia ukrajna

Magyarország iparági kulcsszereplővé vált: Ukrajna örülhet legjobban hazánk sikerének

2026. január 22. 15:56

Magyarország földgázpiaci fogyasztóból regionális elosztóközponttá vált.

2026. január 22. 15:56
null

Az elmúlt években jelentősen átalakult a hazai földgázpiac: Magyarország fogyasztóból regionális gázelosztó központtá vált – írta az Oeconumuson megjelent elemzésében Olekszij Anton gazdasági szakértő.

A 2025-ös adatok jól mutatják, hogy az ország szerepe egyre inkább tranzit- és elosztójellegű, miközben az import, az export és az infrastruktúra-fejlesztések is új szintre léptek.

2025-ben Magyarország 12,4 milliárd köbméter földgázt importált, ami 24%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ezzel párhuzamosan az export is jelentősen nőtt: 5,8 milliárd köbmétert tett ki, ami 28%-kal haladta meg a 2024-es szintet. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ez jól jelzi, hogy az ország egyre fontosabb elosztóponttá vált a régióban.

A belföldi felhasználás szintén emelkedett: 2025-ben 8,9 milliárd köbméter földgázt használtunk fel, ami 4%-os növekedés. A fogyasztás legnagyobb része továbbra is a lakossághoz köthető (közel 35%), ezt követi az átalakítási szektor – elsősorban az áramtermelés –, majd az ipar.

Bár a magyar földgázkitermelés már régen túl van történelmi csúcspontján, továbbra is fontos szerepet játszik az ellátásban. 2025-ben több mint 1,6 milliárd köbméter gázt termeltek ki belföldön, ami a teljes felhasználás közel egyötödét fedezte. Ez hozzájárul az ellátásbiztonsághoz, még akkor is, ha az import továbbra is meghatározó.

A legtöbb földgáz továbbra is Szerbia felől, a Török Áramlaton keresztül érkezik, ám ennek aránya csökkent. 

Eközben látványosan nőtt az Ausztria felől érkező import, amely 2025-ben már az összes behozatal több mint ötödét adta. Ez jelentős elmozdulás a korábbi évekhez képest, és jól mutatja az ellátási útvonalak diverzifikálódását.

Románia és Horvátország szerepe mérséklődött, Ukrajna és Szlovákia felől pedig 2025-ben egyáltalán nem érkezett földgáz Magyarországra.

A magyar földgázexport több mint fele Ukrajnába irányult. 

Az ország az orosz gázinfrastruktúrát ért támadások miatt növelte behozatalát, és ebben Magyarország fontos szerepet játszott: a magyar irányból érkező gáz az ukrán fogyasztás mintegy 14%-át fedezte. Jelentős mennyiség ment továbbá Szlovákiába is, míg a többi szomszédos országba kisebb, inkább időszakos szállítások történtek.

2025-ben több új földgázbeszerzési megállapodás is született. Az MVM hosszú távú szerződéseket kötött a Shelllel, az ENGIE-vel és az azeri SOCAR-ral, amelyek főként LNG-alapú forrásokat hoznak be a magyar rendszerbe Horvátországon, Ausztrián és Szerbián keresztül.

A 2025-ös év összességében kedvező volt a magyar földgázrendszer számára. Magyarország megerősítette regionális elosztói szerepét, nőtt a tranzitforgalom és megindult a források fokozatos diverzifikációja. A következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy ezek a folyamatok mennyire bizonyulnak tartósnak és miként illeszkednek az Európai Unió orosz gázimportot korlátozó terveihez.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

szilvarozsa
2026. január 22. 17:22
Törvényszerű. Persze csak földrajzi értelemben. Mi vagyunk Európa mértani közepén, de kell hozzá a jobboldali józan kormányzás is. .
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 22. 17:01
amint ukrajna ujra bombazza a Baratsag vezeteket, azonnal le kell allitani minden ukrajnaba iranyulo energiat !
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
•••
2026. január 22. 16:56 Szerkesztve
Pedig még három éve még nekünk zárogatták a gázcsapokat, hogy faggyunk meg. Nem kellene most nekünk kipróbálni. Pont ilyen hideg tél volt akkor is....
Válasz erre
0
0
akosb
2026. január 22. 16:34
Ha a büdös hazaáruló komcsikon múlik Török Áramlat sem lenne, és évek óta horror áron vennénk a gázt.
Válasz erre
1
0
