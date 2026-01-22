Magyarország iparági kulcsszereplővé vált: Ukrajna örülhet legjobban hazánk sikerének

Ez jól jelzi, hogy az ország egyre fontosabb elosztóponttá vált a régióban.

A belföldi felhasználás szintén emelkedett: 2025-ben 8,9 milliárd köbméter földgázt használtunk fel, ami 4%-os növekedés. A fogyasztás legnagyobb része továbbra is a lakossághoz köthető (közel 35%), ezt követi az átalakítási szektor – elsősorban az áramtermelés –, majd az ipar.

Bár a magyar földgázkitermelés már régen túl van történelmi csúcspontján, továbbra is fontos szerepet játszik az ellátásban. 2025-ben több mint 1,6 milliárd köbméter gázt termeltek ki belföldön, ami a teljes felhasználás közel egyötödét fedezte. Ez hozzájárul az ellátásbiztonsághoz, még akkor is, ha az import továbbra is meghatározó.

A legtöbb földgáz továbbra is Szerbia felől, a Török Áramlaton keresztül érkezik, ám ennek aránya csökkent.

Eközben látványosan nőtt az Ausztria felől érkező import, amely 2025-ben már az összes behozatal több mint ötödét adta. Ez jelentős elmozdulás a korábbi évekhez képest, és jól mutatja az ellátási útvonalak diverzifikálódását.