Újabb szintet lép a vámháború – brutális emelkedéshez vezethet a megállapodás

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közel áll egy kereskedelmi megállapodás megkötéséhez, amely 15 százalékos vámot vezetne be az európai termékek amerikai importjára – számolt be róla a Financial Times bennfentes forrásokra hivatkozva. A lépés hasonló lenne ahhoz a megállapodáshoz, amelyet Donald Trump a héten Japánnal kötött.

A tervezett egyezség értelmében mindkét fél eltörölné a vámokat bizonyos termékcsoportokra, többek között repülőgépekre, szeszes italokra és orvosi felszerelésekre.