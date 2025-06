Magyarország már ezek alapján is jogállam – matematikus-közgazdász tette helyre a kritikusokat

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője arról számolt be Facebook-posztjában, hogy

Magyarország az árnyékgazdaság mérete alapján is jogállam.

A szakértő hozzátette: míg egyes afrikai és ázsiai államokban akár a gazdaság felét is kiteheti a fekete gazdaság, addig Magyarország Európán belül is alacsony mutatóval rendelkezik. Felhívta a figyelmet arra, hogy vannak egészen elképesztő példák is: Sierra Leonéban csupán minden harmadik tranzakció legális.

Magyarország ezzel szemben a nagyrészt fehér gazdaságok közé tartozik.

Sebestyén Géza rámutatott: a hazai 9,2 százalékos árnyékgazdaság alacsonyabb részarányt képvisel, mint a portugál, a lett, a horvát, a lengyel, a bolgár, a görög, vagy a román. Ez utóbbi 13,1 százalékos szinten áll.

A Balkán országairól már nem is beszélve. Albánia 27,8 százalékos értéke azt mutatja, hogy a feketegazdaság náluk nagyobb, mint a teljes GDP negyede. De Ukrajna 19,3 százalékos értéke sem tekinthető alacsonynak

– húzta alá az IMF jelentésére épülő elemzésében.