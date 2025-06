Ennek Magyarország issza meg a levét: Von der Leyen ismertette a mestertervét, ami máris összeomlóban

Európa nagy bajban van. Aki éveken keresztül szkeptikus volt, annak legkésőbb tavaly ősszel, Mario Draghi volt olasz kormányfő, az Európai Központi Bank korábbi elnökének kíméletlenül, húsbavágóan őszinte jelentése után mindenképp rá kellett jönnie, a világ szélsebesen robogott el az öreg kontinens mellett.

Támogatás helyett gáncs

Draghi ugyanis részletesen bemutatta akkori publikációjában, miként maradt le az európai közösség a gazdasági versenyben Kínával és az Egyesült Államokkal szemben.

Írásának ébresztőóraként kellett volna hatnia az uniós vezetőkre, de mivel szinte az égvilágon semmit nem tettek néhány hangzatos kijelentésen kívül, februárban Draghi megint tollat ragadott és ismételten rácsapott a láblógató politikai elit asztalára.

Felsorolta az uniós gazdaságpolitika legnagyobb betegségeit, kezdve a piaci tökéletlenségekkel, amelyet a szigorú szabályozás és a túlzott adminisztráció eleve kivégzésre ítélt.

Draghi cikkével akkor a Mandiner is részletesen foglalkozott, mint írtuk, az elhibázott migrációs és zöldpolitika is borzasztóan ártott Európának. Előbbi ugyanis a munkaerőhiányt nem oldotta meg, a társadalmi feszültségeket viszont fénysebességgel gyorsította, utóbbi pedig olyan irtózatos többletköltséget okozott a vállalkozásoknak, hogy esélyük sincs labdába rúgni az amerikai és kínai vetélytársakkal szemben. Főleg, hogy azok kormányai nemhogy gáncsolják, de még támogatják is őket.