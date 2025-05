Olyan drágák az ingatlanok, hogy alig veszik meg őket

2025. május 16. 14:38

Be is zuhant a kereslet, hátha ezzel az árak is mérséklődnek majd.

2025. május 16. 14:38

Megtorpant az év eleji ingatlanpiaci lendület áprilisban, a Duna House becslése szerint 10 415 lakóingatlan-adásvétel történt országosan, ami 14,6 százalékkal kevesebb, mint az előző hónapban, és 7 százalékos visszaesés 2024 áprilisához képest. Az ingatlanközvetítő vállalat pénteki közleményében kiemelte: a lassulás hátterében az ingatlanárak jelentős emelkedése mellett több tényező is állhat, egyebek mellett az iskolai szünet és a hosszú hétvégék, ezek szintén visszafogták a keresletet. A Duna House szerint a megelőző negyedévek dinamikus áremelkedése már mérsékli a keresletet, ezáltal fékezi a piacot. A 2025-re prognosztizált áremelkedés nagy része az első negyedévben lezajlott, így az év további részében nem várható jelentős drágulás a társaság előrejelzése szerint, a következő negyedévekben legfeljebb néhány százalékos ármozgásra lehet számítani. A jelzáloghitel-piacon továbbra is mérsékelt bővülés volt áprilisban, a Credipass becslése alapján 127 milliárd forint értékű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott, ami 2 százalékos havi és 5 százalékos éves növekedést jelent. A hitelek átfutási dinamikája miatt jó esély van arra, hogy még a következő 2 hónap is nagyon nagyon erős lesz” – jelezték. Budapesten tovább emelkedtek az árak; míg tavaly áprilisban a fővárosban eladott ingatlanok között a négyzetméterenkénti 600-800 ezer forintos árkategória volt a legjellemzőbb, addig idén áprilisban már az 1,2-1,4 millió forintos négyzetméterárú lakásokból értékesítettek legtöbbet. A vásárlók országszerte leggyakrabban a jó állapotú ingatlanokat választották, de a fővárosban és Nyugat-Magyarországon érezhető volt a felújítandó ingatlanok iránti élénkülő kereslet is. A tranzakciós adatok alapján a fővárosban 2-3 hónap alatt keltek el az ingatlanok, a legrövidebb idő alatt a panellakások cseréltek gazdát. Vidéken a téglaépítésű használt lakások értékesítése csaknem 4 hónapot vett igénybe. A budapesti vásárlók 43 százaléka befektetési céllal vásárolt, 23 százalékuk akart nagyobb ingatlanba költözni. A befektetők átlagosan 74,8 millió forintot, míg az első lakásukat vásárlók 66,4 millió forintot költöttek. Vidéken az első lakásvásárlók voltak a legaktívabbak, a vevők 29 százaléka tartozott ide, míg a befektetési célú vásárlók aránya 26 százalék volt. A budapesti kerületi népszerűségi rangsort továbbra is a XIII. kerület vezeti, a második helyre a II. kerület került, a harmadik a XI. kerület lett. (MTI) Nyitókép: Porneczi Bálint / AFP

