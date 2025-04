Hivatalos a legfrissebb GDP-adat – nem kell átírni az idei terveket

2025. április 30. 08:37

Az elemzőket is meglepte az idei első negyedéves GDP-adat, amit ugyanakkor több tényező is alakított. Az év eleji, rendkívül magas infláció mellett egyik legfontosabb, hogy a húsvét tavaly még márciusra esett, idén pedig áprilisra, így a bázishatás nagyon is markánsan látszódik.

Szerda reggel publikálta az első negyedéves GDP-adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Bár előzetesen sem lehetett jó hírekre számítani, a tényleges adatok még az elemzőket is meglepték. Éves alapon ugyanis stagnált a hazai gazdaság, a naptárhatással kiigazított adatok szerint pedig 0,4 százalékkal csökkent a GDP. Negyedéves alapon is 0,2 százalékos csökkenést mért a KSH. Nagyon meglátszik a számokon az, hogy idén a húsvét nem márciusra, hanem áprilisra esett. Érezhető volt, hogy a boltok és a vásárlók is az ünnepekre tartalékolnak, mind akciókkal, mind költekezéssel. Márciusig ráadásul erősen felfutott az élelmiszerinfláció, ami jelentősen visszafogta a fogyasztást, annyira drágultak a termékek, hogy a kormány kénytelen volt intézkedni és rápirítani a boltokra.

A március 17-én bevezetett árrésstop valamelyest már korrigált az adatokon, de ennek igazán majd csak a második negyedéves adatokra lesz hatása. Az infláció ugyanis elérhette a csúcsot év elejével, az előzetes áprilisi kiskereskedelmi adatok pedig már biztatóbbak. A jelentős kitettség miatt a magyar gazdaságra rendkívül negatívan hatottak a külső tényezők is, az Európai Unió mellett a német gazdaság gyengélkedése együttesen lefelé húzta a számokat, a beruházások száma is ezek miatt esett vissza. Sőt, bár a vámháború még igazán el sem kezdődött, de a pánik elérte a piacokat, sokkal óvatosabban ruháznak be a vállalkozások, azaz az ipar nagyon fékezte a gazdaságot.

A turizmus és az építőipar életjelei miatt ugyanakkor lehet bizakodni a jövőben: a reálbérek is húzzák a gazdasági mutatókat és foglalkoztatottság is stabil. Második félévben már sínen lehet a növekedés, jönnek a családi adókedvezmények és az első körös SZJA-mentesség is októbertől lesz bevezetve, így sokkal több pénz marad a családoknál, amit el is fogyaszthatnak. Szintén nagy lökést adhatnak a várhatóan elrajtoló CATL és BMW gyárak is. Ha beindul a termelés, az jócskán feljebb húzhatja az adatokat.

Szintén befutnak majd a Demján Sándor Program hatásai is a vállalkozásokon keresztül. Ennek megfelelően a kormány továbbra is tartja a GDP-előrejelzését és a kabinet szerint 2,5 százalék körül bővülhet a gazdaság. Nyitókép: Az infláció alaposan visszavetette év elején a fogyasztást (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

