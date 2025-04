Hadat üzent a kormány az inflációnak

Tavaly decemberben és az idei év első hónapjában ismét meredeken emelkedni kezdett a magyarországi infláció. A fogyasztói árak növekedése nem új keletű probléma. Egy évvel ezelőtt úgy tűnt, búcsút inthetünk a drasztikus drágulásnak, de most ismét meglódult az infláció. Európában is az egyik legrosszabb mutatót produkálta hazánk, ami azért is nehezen érthető, mert közben a forint erősödött az év elejéhez képest, és az üzemanyagok ára is lefelé tendált. Ennek a kettőnek együttesen jócskán lefelé kellett volna húznia az inflációt. A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett adatok szerint januárban 5,5, februárban 5,6 százalékkal voltak magasabbak az árak az előző év azonos időszakához képest. A Nemzetgazdasági Minisztérium gyors vizsgálata alapján hamar megtalálták a legfőbb felelősöket: a nagy kereskedelmi láncokat.