Budapesten gyűltek össze a kriptoanarchisták – és megmutatták, milyen jövő vár ránk

Nagy cégek is elkezdtek ráeszmélni a változásokra

Jól mutatja, mekkora igény van a technológiára, a tokenizációra, hogy már olyan nagy centralizált szolgáltatók is elkezdtek foglalkozni a lehetőséggel, mint például a Visa és a MasterCard, de a J.P. Morgan is elkezdett nyitni a web3 világára. A Walmart élelmiszerbiztonsági rendszere is ezen a technológián alapul. A Microsoft Azure már intergrálta az Ethereum hálózatot, a Deloitte okosszerződéseket tart rajta, a KPMG is digitális eszközöket kezel ugyanitt. A Toyota is blokklánctechnológián alapuló NFT-ket gyárt az új autókhoz, amelyek kizárólag a tulajdonosoknak adnak engedélyeket, illetve aki még a kocsi használója, annak plusz NFT-t generál.

Azaz a blokklánc nem csak a kriptót jelenti, hanem egy rendkívül fontos és innovatív technológiát. A blokklánc-technológia piaca világszinten már 2024-ben átlépte a 31 milliárd dollárt. Az évtized végére pedig ennek sokszorosa is lehet.

A blokkláncok már a hadseregeket is meghódítják

Kommunikációs feladatoknál már egyre több hadsereg használja a blokklánc-technológiát. Egy katonai műveletnél rengeteg információ keletkezik, hatalmas adatmennyiség, amelyet rendkívül gyorsan kell feldolgozni. Bárkányi Pál, az ITSec Area vezérigazgatója előadásában elárulta, hogy ezek a katonai információk korlátozott hozzáférést és titkosított tárolást igényelnek. Ezeket az információkat a blokklánc képes megfelelően kezelni.