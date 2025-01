Itt a fordulat: bejött a kormány jóslata, pedig sokan nem ezt várták

Szintén nem elhanyagolható információink szerint a pénzügyi szektor sem, hiszen a hitelezés igencsak magas, amely azt is mutatja, hogy az emberek bíznak a jelenlegi helyzetben az államban és abban is, hogy nem veszítik el a munkahelyüket, illetve nem tartanak attól, hogy elszáll az infláció. Mernek hiteleket felvenni, ingatlant vásárolni és fogyasztani is, ez pedig már meglátszik a gazdasági mutatókon is. Az ingatlanpiac egyébként kiugróan magas számokat könyvelhetett el tavaly,

amelyhez a 2024 elején bevezetett csok plusz is nagy segítséget nyújtott.

Stabil a munkaerőpiac is, ez, ahogy említettük, kellő hátteret ad a lakossági fogyasztás növekedéséhez. A tavalyi első 11 hónapos adatok alapján 9 százalék felett lehetett a reálbérnövekedés, idén is 5 százalék felett lehet a reálbérnövekedés az év eleji béremelések, a minimálbéremelkedés és a családi adókedvezmény júniusi növekedése miatt. Idén egyébként a várakozások szerint már szemmel látható, dinamikusabb növekedés lesz a gazdaságban, többek között a beruházások is nagyot lendíthetnek ezen, a Demján Sándor program nagy segítséget nyújt ehhez.

Nyitókép: Andy Sacks / Getty images