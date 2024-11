Nem kell nagyon búsulnia Szoboszlainak a korábbi cége miatt

Ahogy azt megírtuk, a magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominik résztulajdonában álló, 2020-ban alapított DomiNation Esports Kft. ellen végelszámolási eljárás indult október 15-én. Az mfor az Opten adatait idézve közölte, hogy a DomiNation Esports Kft. tavaly a korábbinál alacsonyabb árbevételt ért el, hiszen a 2022-es 23,6 millió helyett 2023-ban csak 18,2 milliós forintos forgalmat bonyolított le. Ugyanakkor a 706 ezer forintos korábbi veszteségét követően 2023-ban 6,9 milliós nyereséget könyvelt el.

Menedzsere szerint más területekre tolódott a fókusz

A hír igaz, valóban bezárjuk a cikkben említett vállalkozást, ugyanis szerencsére az EM Sports, valamint Szoboszlai Dominik szakmai és üzleti portfóliója az elmúlt években olyan mértékben növekedett, és ezáltal annyi új kapu tárult ki előttünk, hogy a fókusz teljesen más területekre tolódott”

– mondta Eszterházy Mátyás, a játékost képviselő EM Sports Consulting menedzseriroda tulajdonosa, egyben Szoboszlai menedzsere.

Az utóbbi években megnyíló új lehetőségek miatt úgy ítélték meg, hogy a DomiNation Esports Kft. működtetése helyett más területekre szeretnénk összpontosítani – reagált a menedzser a Goal.com megkeresésére. Emiatt az ilyenkor szükséges adminisztrációs folyamatok elvégzésével a Kft.-t megszüntetik, miután az induláskor elképzelt célját már nem tudja betölteni. Az utóbbi évek együttműködésének köszönhetően minden munkavállalójukkal és partnerükkel remek a kapcsolatuk, de meg kellett hozniuk ezt a döntést annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló időt és energiát Dominik a futballra, az EM Sports pedig az üzleti portfóliójának további növelésére fordítsa – hangsúlyozta Eszterházy Mátyás.

Van még más vállalkozása is a játékosnak

Szoboszlai Dominik nem marad vállalkozás nélkül,

ugyanis 2023 novemberében új céget alapított, székesfehérvári székhellyel. Az SZD10 Magyarország Kft. nevében a focista monogramja mellett a szám is egy jel: a nemzeti csapatban a 10-es mezben játszik. A cégnek még nincsenek tavalyi számai, mindössze annyi változás történt, hogy a Liverpool futballistája arra a budapesti székhelyre költöztette, amelyre a menedzsere cégei is be vannak jegyezve – írta az mfor. Az is változás, hogy édesapja és Rubos-Forró Andrea helyett immár menedzsere, Esterházy Mátyás lett az ügyvezető. A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy Esterházy Mátyásnak és a Szoboszlai családnak, van még egy jól futó közös vállalkozása is: a SZO-DO Investment Kft., mely tavaly hatalmasat zuhant, de még így is több milliós nyeresége lett. A korábbi, 145,8 millió forintos, eddigi legjobb árbevételük után tavaly 5,9 millióra esett a forgalmuk. A negatív tendenciát a nyereség is követte, ugyanis az 92,9 millió forintról 6,6 millióra zsugorodott össze.