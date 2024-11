Szárnyal a részvénypiac Trump győzelme után, de vannak vesztesei

Egy hete tart a Trump-láz a tengerentúli tőzsdéken. A választás napján leszakadt Cboe VIX félelemindex azóta is morzsolódik, mintha csak eltűnt volna a kockázat a piacról. Bármilyen jó is a hangulat a parketten, azért nem mindenki ünnepel: például Warren Buffett tőzsdeguru nagyban menti a pénzét a túlfeszített részvényiacról. Ha nem is köszönnek be még a medvék, már érik a korrekció.

A kriptoipar legsikeresebb befektetése: a republikánus kampány

A kriptoipar a választási ciklus egyik legnagyobb költekezője volt, 170 millió dollárral támogatva a republikánus jelölteket. A befektetés átütő sikert aratott: 58 jelölt közül 50 nyert. A lelkesedés a piacra is átragadt, a Bitcoin ára vasárnap rekordra emelkedett, először érve el a 80 ezer dolláros szintet. Most a kriptovilág azt várja, hogy Donald Trump megválasztott elnök és a következő kongresszus megvalósítja azt, amire régóta vágyik a szektor: olyan szabályokat, amelyek másképp kezelik a kriptotőzsdéket, mint a Wall Streetet.

Trump megfogadta, hogy enyhíti a kriptográfia szabályozási terheit, és tartalékot hoz létre az ország Bitcoin-ellátására. A kongresszus hamarosan tele lesz törvényhozókkal – fiatalokkal és idősekkel –, akik úgy vélik, hogy a kriptovaluta egy egyedülálló eszközosztály, amelyet nem szabad úgy szabályozni, mint a részvényeket és kötvényeket.

Hiába ígért Trump gyengébb dollárt

Bár a kampányban a republikánusok gyengébb dollárt ígértek, ami támogatja az amerikai exportot, a zöldhasú évek óta nem volt ekkora formában, mint éppen most. A dollár féléves csúcsra futott az euróval szemben, míg a feltörekvő piaci devizákat szinte letarolta. Köztük a magyar forintot is, mely az amerikai dollárral szemben kétéves mélypontra zuhant. Csekély vígasz a hazai befektetőknek, hogy a lengyel zloty is osztozik a devizapiaci vesszőfutásban.

A dollár felívelése azzal hozható összefüggésbe, hogy a Wall Street Donald Trumpban egy költekező elnököt lát, aki várhatóan még a demokratáknál is pazarlóbb adminisztrációt hoz létre.

Választási ígéretei költségvetési hiánnyal fenyegetnek, ami az infláció meglódulásával járhat. Emiatt a piac azt árazza, hogy elakad az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatcsökkentési periódusa. Márpedig a dollár akkor tudna érdemben gyengülni, ha a jegybankárok kivágnák alóla a kamatot. Persze, megpróbálhatja Donald Trump, hogy nyomást gyakorol a Fedre, ám ehhez kevés az eszköze, mivel ciklusa első évében nem lesznek betöltendő helyek a Fed igazgatóságában. Jerome Powellt pedig nem tudja leváltani, ez már 2018-ben sem sikerült. És a Fed-elnök megmondta: önként nem távozik, csak akkor nem tölti ki 2026-ig tartó ciklusát, ha meghal.