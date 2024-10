Újabb területre gyűrűzött be a német válság, de ennek Magyarország az egyik nyertese lehet

Nyitókép: Nokolas Kakovcis/NurPhoto via Getty Images

További járatritkításokat jelentett be Európa legnagyobb fapados légitársasága Németországban. A Ryanair miután néhány hete a magas helyi adók miatt drasztikus járatcsökkentést jelentettek be Berlinben, most tovább emelték a tétet – jövőre Dortmundban, Drezdában, Lipcsében és Hamburgban is visszavonulót fújnak – írja az Economx. A gazdasági portál szerint ezzel

a német légipiac versenyhátránya tovább nő a régióban, amelyből Magyarország profitálhat, főként, hogy januártól nálunk megszűnik a légitársaságok különadója.

Emiatt az adó bevezetésekor éles kritikákat megfogalmazó milliárdos üzletember, Michael O’Leary cége mára úgy véli, a magyar kormány jövőbemutató döntéseket hoz. A Ryanair tovább bővíti kapacitását, mivel forgalma folyamatosan nő

Magyarország,

Svédország,

Olaszország,

és Lengyelország piacán.

A németországi reptéri forgalom ugyanakkor a legrosszabbul teljesít Európában. Csak a Covid-19 járvány előtti szint 82 százalékára kapaszkodott vissza, ami jövőre is komolyan hátráltatja a gazdasági kilábalást.

Emögött az áll, hogy a szövetségi kormány kontinens szerte a legmagasabb állami adókat és díjakat alkalmazza a fuvarozókkal szemben, ezért a németországi utazók fizetik a legmagasabb jegyárakat és a cégek eredményessége is rossz.

Az Economxnak nyilatkozó szakértő szerint

a Ryanairnek bevett gyakorlata, hogy soha meg nem valósuló kapacitáscsökkenéseket helyez kilátásba, vagy éppen a szezonális változásokat, az üzletileg sikertelen járatok megszüntetését adják el így.

Varga G. Gábor, az Egek Ura Blog alapítója szerint miközben az utasszámok töretlenül emelkednek, a Ryanair több mint egy éve egyre határozottabban figyelmezteti a befektetőit, hogy zuhan a jegyárbevétel profittartalma – részben az alapárak csökkenése, részben a költségek növekedése miatt.

„Ebben a környezetben valóban számítanak a jegyekre rakódó adók, amelyek tovább erodálják az érintett útvonalakon megtermelhető nyereséget, amiből tételenként néhány euró is jelentős” – tette hozzá a szakértő.