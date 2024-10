Itt vannak a részletek: százezrek, milliók érkezhetnek lakásvásárlásokhoz

Nyitókép forrása: Stockphoto

2025-től ideiglenesen lakáscélra is felhasználhatóak lesznek az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások. A Nemzetgazdasági Minisztérium októberben rendelettervezetet és egy részletes listát tett közzé, amelyben meghatározták, milyen felújításokra fordítható ez a pénz.

Az új szabályozás széleskörű lehetőséget kínál azok számára, akik önkéntes nyugdíjpénztárban gyűjtötték megtakarításaik egy részét, és most lakáscélú felhasználásban gondolkodnak. A rendelkezések alapján az összegből nemcsak saját, hanem házastárs vagy gyermek számára is vásárolható ház, lakás vagy telek, illetve ingatlanrész. Emellett a megtakarítást lakásvásárlásnál önrészként is fel lehet használni.

Így azok is könnyebben ingatlanhoz juthatnak 2025-től, akik nem rendelkeznek nagyobb saját megtakarítással, és a nyugdíjpénztárban is csak korlátozott összeg gyűlt össze.

A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetés után kiadott egy tájékoztatót, amelyben a gyakran ismételt kérdésekre adott válaszokkal segítenek tisztázni a felmerülő aggályokat.

***

A megtakarítás felhasználásának kik lehetnek a kedvezményezettjei?

A pénztári egyéni megtakarítás felhasználásának kedvezményezettje lehet egyrészt a pénztártag maga, továbbá a pénztártag házastársa, illetve gyermeke vagy gyermekei. A megtakarítás felhasználását igazoló dokumentumon tehát a pénztártag neve helyett annak családtagjainak neve is szerepelhet.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás lakás-, házvásárlás célú felhasználásának lehetősége vonatkozik az önerőből, vagyis hitel felvétele nélkül történő ingatlanvásárlásokra?

Igen. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok egyéni számlájukon felhalmozott megtakarításaikat a jogszabály módosításának értelmében felhasználhatják önerőből történő – hitelfelvétel nélküli – ingatlan vásárlására is, azaz az ingatlan vételár fennmaradó részének a kiegészítéséhez. Az adásvételi szerződés bemutatásával a felhasználás történhet elő- és utófinanszírozással. Előfinanszírozás esetén az eladó számlájára utalandó a vételár fennmaradó része, utófinanszírozásnál pedig a vevő kapja meg az igényelt összeget.