Vámháború: a német autóiparnak nagyobb baja is van, Magyarország még jól is kijöhet belőle

Nem sok ideje marad a hamarosan felálló új Európai Bizottságnak ahhoz, hogy a kínai elektromos autókra a Peking által alkalmazott versenytorzító, és emiatt tiltott állami támogatásokra válaszul tavasszal kirótt, majd július elejével életbe léptetett büntetővámok véglegesítéséről döntsön.

Ezt a lépést Brüsszelnek a menetrend szerint november elején meg kellene hoznia,

más kérdés, hogy a kompetenciák leosztásával foglalatoskodó politikusok milyen mélyen tudják beleásni magukat a kereskedelmi háború kirobbanásával fenyegető témakör rejtelmeibe. Amíg a politikusok egyeztetnek, a háttérmunkát végző brüsszeli adminisztráció gőzerővel dolgozik, hiszen igazolniuk kell az eddigi szokásos 10 százalékos vámra rakódó, eltérő mértékű büntetővámok létjogosultságát. Ehhez persze az európai exportra vállalkozó kínai elektromosautó-gyártóknak is van némi szavuk, Pekingről már nem is beszélve. Ursula von de Leyen, az Európai Bizottság újraválasztott elnöke éppen egy évvel ezelőtt, az unió helyzetét ismertető éves beszámolójában jelentette be, hogy vizsgálatot indítanak a dömpingáron érkező kínai villanyautók offenzívájának megállítására, pontosabban a versenyfeltételek kiegyenlítésére, mivel az európai elektromos átállás az autóiparban épp emiatt kisiklani látszott. A hagyományos gyártók árban nem tudták és ma sem tudják állni a versenyt a minőségben és modellkínálatban egyre erősebb kínaiakkal. Ráadásul Európában a gyártók a ,megfizethető kategóriát” 25 ezer eurónál, azaz mintegy tízmillió forintnál húzták meg, felmérve a villanyautókért fizetni akarók reális anyagi lehetőségeit. Ebben az árban viszont a Fiat 500-ason kívül csak a Dacia Spring kínál nekik alternatívát, ezt pedig hol gyártják? Persze hogy Kínában. A pórnép szeretne ugyan elektromos autót venni, de ezeknél még a sima benzinesek derékhada is kevesebbe kerül. A kínaiak kínálata viszont elrugaszkodott a tízmillió forinttól is, holott Európa lerohanásához ebben a tömegigényt megtestesítő kategóriában is illene versenyzőt indítaniuk. Igaz, egy próbálkozó hamarosan lesz is, a Stellantis csoport érdekeltségébe tartozó kínai Leapmotor már megkezdte a mini villanyautóinak próbagyártását a lengyelországi Tychy-ben lévő üzemükben. Árcédula még nincs, de a maximum hét számjegyű vételár az autót elnézve garantálható. A BYD, a brit autógyártás egykori büszkeségből kínaivá lett MG-vel operáló SAIC és társaik inkább a 14-15 millió forintos árral debütálnak, nem igazán akarják az odahaza felébe kerülő autóikat itt diszkonttal árulni, ami valahol érthető is, ha azt nézzük, hogy a kínaiak el akarnak szakadni az alacsony presztízsű skatulyából, ahová a korábbi évtizedekben száműzték őket.