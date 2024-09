Igazából nincs valós vita Matolcsy és Nagy Mártonék között, mivel nincs kipróbált recept a változó világ kihívásaira

– Valóban nem elhanyagolható különbség az sem az előző évtizedhez képest, hogy az Európai Bizottság az uniós fejlesztési források egy részét – politikai indokok alapján – visszatartja. Fontos kiemelnem, hogy

a magyar gazdaságot most sem és korábban sem az uniós pénzek tartották életben.

Noha mindenki annak örülne, ha az uniós források zárolása megszűnne, a kormány jelenleg nem tud tervezni ezeknek a pénzeknek egy részével, s a kieső összegeket pénzpiaci forrásokból, működőtőke beáramlásából kell pótolni.

– Az MNB elnöke azért is keményen bírálta a kormányt, mert szerinte jelentősen romlott a versenyképességünk és a beruházások is visszaestek, emellett az energiahatékonyság területén is lemaradtunk a régiós országoktól.

– Ismét azt hangsúlyozom, hogy nem hasonlítható össze az előző évtized a jelenlegivel, így a versenyképesség sem összevethető, mivel a feltételrendszer alapvetően átalakult. Nem azon van a hangsúly, hogy mi volt, hanem azon, hogy mi lesz. Noha a nehezén még nem vagyunk túl, de fokozatosan előre juthatunk.

A legfontosabb, hogy az ország finanszírozása biztosított. Ha előre tekintünk, akkor érdemes több éves időtávra tekintenünk. A következő években csökken a hiány és az államadósság, igazodva az Európai Unió költségvetési szabályaihoz. Az idei növekedés 1-1,5 százalék körül alakulhat, reális cél jövőre a 3-4 százalékos GDP bővülés, s, ha lassabb ütemben is mint korábban gondoltuk, többre jutunk.

– Ebben a helyzetben van-e a kormánynak mozgástere arra, hogy választási költségvetést készítsen?