Reptérkáosz: megindokolta a Budapest Airport, mik az okai az állandó késéseknek

Megszólalt a nemrég állami kézbe került reptér

A sorozatos állandó késéseket nem a budapesti reptér rekord-utasforgalma okozza, annak kezelésére prognózisaik alapján előre felkészültek – reagált a sajtóban megjelent hírekre a Budapest Airport Zrt. Hozzátették, a késéseket Európa-szerte tapasztalni lehet, a budapesti helyzet hátterében pedig a következő körülmények együttese áll:

az európai légtér drasztikusan zsúfolt, amit a szomszédunkban zajló háború csak tovább nehezít;

a gépek többsége nem repülhet át Ukrajna és Oroszország felett, így kitérő útvonalon, a magyar légteret használva közlekednek.

Arra is kitértek, hogy a teljes kontinensen elindult a szokásos nyári utazási csúcsszezon, amikor eleve megnövekszik a légiforgalom, továbbá a foci-Eb és a párizsi olimpia is nehezíti a helyzetet, a megszokottnál is sokkal több a repülőgép Európa felett.