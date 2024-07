Erre tényleg büszkék lehetünk: fontos mutatók igazolják Magyarország előrelépését

Nyitókép forrása: MTI/Lakatos Péter

Meghaladta a 15 százalékot a hazai megújulóenergia-részarány 2022-ben – derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) összefoglaló jelentéséből, amely a területi trendeket vizsgálja az Eurostat SHARES adatbázis-szerkezete alapján.

A Világgazdaság cikke rámutat, az adatok alapján a napelemes kapacitás Magyarországon folyamatosan bővül, tovább javítva a megújuló energia részarányát a villamosenergia-szektorban.

A fűtési-hűtési ágazatban például 2022-ben egyértelműen emelkedett a megújuló részarány: a 2021. évi 17,9 százalékról 20,3 százalékra. (A lakossági szilárd biomassza, azaz tűzifa felhasználási aránya csökkent, de még mindig ez a leginkább meghatározó.)

A villamosenergia-szektor megújulóenergia-részaránya szintúgy: a 2021. évi 13,7 százalékról 15,3 százalékra nőtt.

Általánosságban a hazai megújulóenergia-felhasználás (annak részaránya) 2020-ra elérte a 13,9 százalékot (azóta tovább emelkedett 15,2 százalékra),

s ezzel Magyarország meghaladta a vonatkozó uniós irányelv alapján kötelezően teljesítendő 13 százalékos értéket.

A teljes megújulóenergia-felhasználás energiahordozók szerinti összetétele alapján azt látni, hogy, a szilárd biomassza 2022-ben továbbra is domináns szerepet töltött be (61,4 százalék), ezen belül is főként a lakossági szilárd biomassza (tűzifa) felhasználás képviselte a legnagyobb hányadot a teljes megújulóenergia-felhasználáson belül (44,5 százalék).

Ugyancsak fontos kiemelni, hogy a napenergia alapú megújulóenergia-felhasználás részaránya a 2010. évi 0,2 százalékról 14,7 százalékra nőtt a teljes megújulóenergia-felhasználáson belül.