Foci-Eb 2024: magányos győztesek a német szállodák

A németországi szállodaláncoknál a 2024-es Foci-Eb-nek köszönhetően dübörög az üzlet, de a gazdaság egésze valószínűleg nem kap erős lendületet a szurkolók tömegétől, akik a meccsen és a városnézésen túl nem terveznek költekezni.

A Foci-Eb-re érkező szurkolók csak a szállodaiparnak adnak lendületet / Fotó: Shutterstock

Az Ifo intézet kutatása alapján az Európa-bajnokságot rendező városokban, például Berlinben, Münchenben és Kölnben a szállodák bevételei – a legnagyobb nemzetközi láncoktól a legkisebb motelekig – 28 százalékkal nőttek meg a 2023-as év azonos időszakához képest, mivel a szurkolók többsége nemcsak a meccsek miatt látogat, hanem a helyi nevezetességeket is megnézik.

Az Eb fantasztikus lendületet ad, jelentősen megugrott a forgalmunk. Ráadásul a vendégeink nemcsak a játékok idejére, hanem több napra vesznek ki szobákat

– nyilatkozta Jan Peter van der Ree, a Hyatt multinacionális szállodalánc németországi alelnöke a Reutersnek, aki szerint a sportrendezvény régóta várt segítséget nyújt a helyi turizmusnak.

A H-Hotels csoport, amely 50 hotelt üzemeltet a németországi fő piacán, hasonló futball-lendületet tapasztal, ahogyan a Lindner és más szállodaláncok is. Általánosságban elmondható, hogy az Európa-bajnokság pozitív hatással van a júniusi számokra, amelyek határozottan magasabbak, mint tavaly.

Azonban a 9 ezer vállalat körében végzett havi felmérésük júniusi adataiban egyáltalán nem mutatkozott meg a turistaáradat hatása, ez pedig a későbbiekben is csak korlátozott lehetne. Ez a bővebb vendéglátásra is igaz: míg a szállodák ünnepelhetnek, addig az éttermek és szórakozóhelyek forgalma a vártnál kisebb emelkedést tapasztalt.]havi felmérésük júniusi adataiban egyáltalán nem mutatkozott meg a turistaáradat hatása, ez pedig a későbbiekben is csak korlátozott lehetne. Ez a bővebb vendéglátásra is igaz: míg a szállodák ünnepelhetnek, addig az éttermek és szórakozóhelyek forgalma a vártnál kisebb emelkedést tapasztalt.

Nem mindenkinek áldás a Foci-Eb

A foci-Eb árhatóan 1 milliárd euró többletbevételt hoz majd Németországnak, ami nagyjából 0,1 százalékkal növelné a gazdasági teljesítményt.