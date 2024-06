Elképesztő kincs lappang a talpunk alatt, hatalmasat kaszálhat vele Magyarország

Mádlné Szőnyi Judit hidrogeológus, egyetemi professzor korábban azt mondta az Indexnek, a földhő a gáz kiváltására hazánkban alkalmas alternatíva; Föld belsejéből kiáramló hő intenzitása, európai szinten kimagasló Magyarországon. Simon Gábor, a DLA Piper energiaszakértője ugyanígy vélekedett, mert a jelenlegi hasznosításnál legalább egy nagyságrenddel nagyobb geotermikusenergia-mennyiség is hasznosítható lenne gazdaságosan, fenntartható módon; azonban ennek elérését korlátozza, hogy a geotermikus beruházások jelentős része továbbra is nagyarányú tőkeinvesztíciót követel meg, másfelől a legutóbbi jogszabályváltozások révén állítása szerint egyelőre nem sikerült fellendíteni a geotermikus beruházásokat, és a projektek engedélyezésének szabályai körében is tapasztalhatók bizonytalanságok.