Közeleg az szja-bevallások leadásának idei határideje: jó tudni, mire figyeljünk

Az idei évben a május 20-ra eső pünkösdi ünnep miatt kissé módosult a személyi jövedelemadó bevallások leadásának határideje. Az adózók május 21-ig módosíthatják, nyújthatják be a tavalyi adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) felé. Az adóhatóság által elkészített tervezetek március 15-e óta online elérhetőek, azonban akinek szükséges, május 21-éig a NAV ügyfélszolgálatain személyesen is kérheti az adóbevallási tervezetük kinyomtatását is – hívja fel a figyelmet Bagdi Lajos adószakértő.

Az adókedvezmények miatt mindenki tekintse át a bevallását

A NAV által elkészített tervezet a határidőt lejárta után automatikusan érvényes bevallássá válik. A Niveus Consulting Group adótanácsadója szerint az egyes adókedvezmények ellenőrzése szempontjából mindenképpen ajánlott átnézni a bevallástervezetet még azoknak is, akik kizárólag magyar munkáltatótól vagy kifizetőtől származó és Magyarországon adóztatható jövedelmet szereztek. Bár a NAV a nyilvántartásaiban szereplő munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatások alapján állítja össze a magánszemélyek adóbevallási tervezetét, azonban amennyiben a kedvezményeket év közben nem, vagy csak részben vette a figyelembe a munkáltató, azokat csak a magánszemély tudja az szja bevallásban érvényesíteni – hangsúlyozza.

A szakértő külön kiemelte azon magánszemélyeket, akiknek külföldről származó jövedelmük keletkezett, ingatlan bérbeadásból, valamint ingatlan- vagy ingóság értékesítéséből szereztek bevételt, továbbá azok is, akik ellenőrzött tőkepiaci ügyleteket vagy esetleg kriptoügyleteket bonyolítottak. Esetükben mindenképpen ki kell egészíteni a bevallástervezetet vagy módosítani kell azon. A bevallás pontos módosításának elvégzéséhez különösen javasolt adótanácsadó igénybevétele is a későbbi kockázatok elkerülése érdekében.

A bevallástervezet, mint ismert, május 21-ig módosítható, mégpedig kétféleképpen: ha a magánszemély módosítja a NAV által készített tervezetet, vagy ha önállóan benyújtja az elmúlt évre vonatkozó személyijövedelemadó-bevallását a 23SZJA-nyomtatványon.

Bagdi Lajos szerint a bevallás tervezet áttekintésekor különösen figyeljünk az adóalap-kedvezmények érvényesítésére. A tavalyi adóévre vonatkozóan az alábbi adóalap-kedvezmények érvényesíthetőek az szja-t illetően, amelyek az adóalapból a következő sorrendben vonhatók le:

négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

25 év alatti fiatalok kedvezménye

30 év alatti anyák kedvezménye

személyi kedvezmény

első házasok kedvezménye

családi kedvezmény

Milyen hibát véthetünk a bevallásnál?

A szakértő szerint a bonyolultabb jövedelemkalkulációk esetén gyakori hiba, hogy a magánszemélyek nem megfelelően számítják ki bevételükből az adóköteles jövedelmet, esetleg nem vesznek figyelembe adóalap csökkentési lehetőségeket, melynek következtében nem megfelelő érték kerül be a bevallásba. Egyszerűbbnek tűnő hiba, de az is előfordulhat, hogy az adózók nem a bevallás megfelelő sorában tüntetnek fel adatokat.

Ezeken túlmenően a NAV online kitöltőprogramját használók számára kiemelendő információ, hogy mentsék az esetleges módosítást, és csak azután küldjék el a kiegészített tervezetet az adóhatósághoz. Akik papíralapon adják be bevallásukat, azok arra figyeljenek, hogy írják alá a főlapot, különben a bevallás érvénytelen.

Mi vonatkozik az egyéni vállalkozókra, az őstermelőkre és az áfás magánszemélyekre?

Az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett adószámos magánszemélyek is felhasználhatják a NAV által készített bevallási tervezetet, ám bevallási tervezetük a közreműködésük nélkül a bevallási határidő letelte után nem válik automatikusan adóbevallássá. Esetükben a tervezetet beküldés előtt ki kell egészíteni a tavaly szerzett jövedelmek adataival. Jó tudni, ha egy mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó bevétele tavaly nem haladta meg az 1 millió 392 ezer forintot, akkor az őstermelői tevékenységéből származó bevételéből nem kell sem jövedelmet megállapítania, sem bevallást beadnia.

Azoknak az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek,

akik eddig elmulasztják a módosítást, kiegészítést, vagy saját maguk nem készítenek, és nyújtanak be szja-bevallást,

a NAV tizenöt napos határidővel felhívja a figyelmét a hiánypótlásra.

Változott-e idén valami a korábbi évekhez képest a bevallást illetően?

Némi változás is tapasztalható az adóbevallást illetően – jelezte az adótanácsadó. Mint mondta, a bevallásba bekerült az elmúlt évben hatályba lépő 30 év alatti anyák kedvezménye, így a bevalláskép némileg változott a tavalyihoz képest. Nagyobb változáson esett át a 23SZJA személyi jövedelemadó bevallást támogató online kitöltőprogram, amely idén több újdonsággal is szolgál. Egyrészt a kedvezmények adózóspecifikusan jelennek meg, az adott kedvezménytípus csak az érintett adózók számára látható.

A szakember úgy látja, könnyebb lett a feladatuk azoknak is, akik ingatlan eladásából szereztek jövedelmet 2023-ban, hiszen a programba beépített új mezők automatikusan kiszámítják a jövedelem és az adó összegét.

Az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmek új témacsoportba kerültek, ami tartalmazza az összes ingatlanhasznosítási formát és az azzal összefüggő adókötelezettség bevallási sorait. Továbbá a webes kitöltőprogram használatakor amennyiben hiba történik a kitöltésben, a rendszer piros színnel jelzi a hibaüzeneteket és a felület bal oldalán feltűnnek a hiba miatt korrigálandó mezők is.

Idén is dönthetünk az 1+1 százalék felajánlásáról

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról. Az adózók döntése alapján az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójuk egy százalékát felajánlhatják egy regisztrált civilszervezetnek, további egy százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, amely idén a Nemzeti Tehetség Program.

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról az említett felületeken elektronikusan, vagy papíron is lehet rendelkezni a bevallással együtt vagy akár külön is május 21-éig, amely határidő jogvesztő – figyelmeztet Bagdi Lajos.