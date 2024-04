Német recesszió: hazánk is megszenvedi Scholzék kontármunkáját

Nyitókép forrása: FrankHoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP

A német gazdaság tavaly recesszióba csúszott, ám a kormány és az ipar vezetői is abban bíztak, hogy több év gyengélkedés után újra talpra fognak állni. A közgazdászok azonban egyetértenek: az első negyedév után brutális visszaesésre kell számítani,

s miközben Európa beteg emberének tovább romlik az állapota, problémáival több rá támaszkodó tagállamot, köztük Magyarországot is megfertőzheti.

Az ukrajnai háború kitörése után Németország rövid időn belül a sikerének mindkét kulcsát elvesztette: az olcsó orosz gázt, valamint a termékei iránti kínai keresletet, amit a két ország közti feszültségek jelentősen lecsökkentettek. Olaf Scholz kancellár koalíciós kormánya pedig az elmúlt években képtelen volt alkalmazkodni az átalakuló világhoz.

A gyenge ipar és a még gyengébb kormányzás miatt sokan elvesztették a bizalmukat a német gazdaságban, amely 2023-ban recesszióba süllyedt.

Az elvesztett lendület ellenére a baloldali vezetés tovább folytatta volna a pénzszórást, főleg a zöld projektek támogatásán keresztül, ám ez akkora terheket rótt az államkasszára, hogy az a közelmúlt legnagyobb költségvetési válságának kirobbanásához vezetett.

Hová tűnt a német munkamánia? A kormány szerint ellustultak az emberek, miközben a dolgosságot büntetik. A gazdaság megmentéséhez a német munkaerővel együtt kell dolgozni, nem pedig ellenük.

A tartós pénzromlás hatalmas terheket rótt a háztartásokra, a vállalatokat pedig a magas energiaárak, a nemzetközi kereslet csökkenése és az alapanyagok drágulása fojtogatta. S miközben a Scholz-kabinet megpróbált forrásokat keresni a költségvetés fenntartásában, magára haragították a gazdákat, akik országszerte hónapokig tartó tüntetéssorozattal tiltakoztak a támogatásaik elvétele ellen.

A vezető gazdasági intézetek szerint a kálvária idén tovább folytatódik,

ugyanis a gazdaság valószínűleg az első negyedév után sem tud kimászni a recesszióból, 2024 egészére pedig mindössze 0,1 százalékos növekedést jeleztek előre.

A német recesszió a régió országait is magával rántja

Európa legnagyobb gazdaságának összeroppanása az egész Európai Unióra veszélyt jelent, ám a szomszédos országok és a fontos kereskedelmi partnerek, például Magyarország különösen érintettek. Németország a magyar ipar legfontosabb piaca – az itthon gyártott exporttermékek nagyjából 25 negyedének ez a célállomása –, a kereslet visszaesése pedig katasztrofális hatással volt hazánkra.

Az egyik legnagyobb áldozat az autógyártás volt, ami tavaly decemberben több mint 10 százalékkal esett vissza éves szinten, és hasonló számok láthatóak a legtöbb ágazatban, amely a német kereskedelemre épült. A háztartások csökkenő fogyasztása a hazai mezőgazdaságra is súlyos hatással volt, amelyet a magyar kormánynak tavaly bőkezű agrártámogatásokkal kellett ellensúlyoznia.

Ha a német recesszió idén is tovább folytatódik, akkor a saját gazdaságunknak is alkalmazkodnia kell hozzá, a túlzott függőség ugyanis itthon is súlyos visszaeséshez és az ipar összeomlásához vezethet.