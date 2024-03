Minden, de csak az, amire szükség van – praktikus csomagolási tippek utazóknak

Fotó: Pixabay

***

Ahogy éledezik a tavasz és jön a jó idő, az emberek nagy többsége érezni kezdi a bizsergést, hogy fogja a cókmókját és újra felkerekedjen. Legyen szó akár belföldi, akár külföldi utazásról, egy gondosan, illetve tudatosan összekészített poggyász aranyat érhet, benne van minden, ami szükséges, mégsem kell cipelni semmi feleslegeset.

Csomagolási tippek – nagy utazóknak

A bőrönd praktikus telepakolására már számtalan ragyogó megoldás létezik. A díjnyertes nemzetközi utazási brand, az AFAR összegyűjtött 17 csomagolási tippet, amely utazáskor mindenkinek hatékonyabbá és stresszmentesebbé teheti, avagy megkönnyítheti az életét.

1. Használjon kapszulagardróbot!

A kapszulagardrób alapvetően 30 ruhadarabra szűkíti le a szekrényét, ha kombinálhatóak egymással a darabok. Egy ausztrál stylist, Wendy Mak könyvet is írt a minimalista stílus koncepciójáról. Az elmélete szerint, annyi szettet hozhatunk létre, amennyi a felsők és az alsók számának a szorzata.

Utazhatunk például konkrétan hat felsővel és négy alsóval, mert ez 24 nagyszerű különböző megjelenést biztosít, ha az összes darab passzol a másikhoz. Ha két vagy három kabátot is hozzáadunk, akkor még több lehetőséget hozhatunk létre”

– jelentette ki Mak.

2. A ruhák összehajtása

Mindenki ismeri az alábbi vitaindítót: mikor takaríthatunk meg több helyet a bőröndben, ha összetekerjük vagy ha összehajtogatjuk a ruháinkat? Egyes vélemények szerint az összehajtogatott ruhadarabok értékes helyet vesznek el a bőröndből, miközben a feltekert ruhák a csomagok réseibe is beleférnek. Ráadásul a görgetés – a hajtogatással ellentétben – még jobb is a gyűrődő anyagok esetében.

3. Használjon csomagolókockát!

Függetlenül attól, hogy összehajtogatja vagy összetekeri a ruháit, a csomagolókockák használatával könnyebben rendszerezheti azokat. Azaz feloszthatja külön kategóriákra, például nappali ruhák, pizsamák, fehérneműk és zoknik, így gyorsabban hozzáférhetőek szükség esetén.

4. Soha ne használjon egy nagy zacskót a piperecikkekhez!

A haj-, bőrápoló- és kozmetikai szereket különítse el különböző piperetáskákba, hogy ne kelljen sokáig keresgélnie, ha éjszaka keresi a fogselymet. Használjon külön rekeszekkel ellátott darabot, ezzel is megkönnyítve az utazással töltött napok tisztálkodási fázisait.

5. Használjon az utazási idejének megfelelő méretű tartályokat!

A családi kiszerelésű samponos flakon otthon maradása nem csak a kézipoggyászokra vonatkozó folyadékhatárok betartása miatt fontos, hanem azt is jelenti, hogy nem pazarol helyet azzal, hogy a szükségesnél többet cipel magával.

6. Rakja rekeszekbe az apróságokat!

Az ékszereket: a gyűrűket, a fülbevalókat és a nyakláncokat, illetve más apró tárgyakat, például töltőket, vezetékeket szintén érdemes különböző méretű univerzális tasakokba rendezni, hogy ne sérüljenek és könnyedén hozzáférhetőek legyenek.

7. A gyűrődések elkerülhetőek vegytisztítós zsákokkal

Annak érdekében, hogy a blézereket, nadrágokat és ingeket megóvja a gyűrődésektől, a legokosabb ezeket azokban a nejlonzsákokban utaztatni, amelyekbe a vegytisztítóban becsomagolják őket. A nyakkendőt pedig zokniba húzva lehet a leghatékonyabban megvédeni a gyűrődéstől. Ha gyakran utazik üzleti útra, fontolja meg egy gyűrődésmentes blézerbe vagy öltönybe való befektetést.

8. Kevesebbet kell pakolni, ha kimossa a szennyest

Egyes elmélet szerint nem kell minden napra egy pár fehérneműt és zoknit pakolni, egyszerűbb a koszos, piszkos darabokat kimosni a szállodai fürdőkádban vagy egy mosdózsákban. A biológiailag lebomló, zsebméretű mosószeres lapok megkönnyítik a dolgot, de egy sima régi szappannal is elvégezhető a feladat.

9. Fektessen be merinó gyapjúba!

Néhány pár merinógyapjú zokni vagy póló becsomagolása is remek ötlet; a gyapjúszál hidrofób tulajdonságainak köszönhetően a verejtékrészecskék nehezen szívódnak fel a gyapjúruházatba, így többször is viselheti őket, mielőtt ki kellene mosni.

A praktikus csomagolási tippek munkahelyi utazás és családi nyaralás esetén is remekül alkalmazhatóak.

Fotó: Pixabay

10. Használjon karabinert!

Néha még a legelhivatottabb hátizsákos utazók is kifogynak a helyből. Ilyenkor lehet hasznos egy táska külsejére akasztható karabiner, amelyen elhelyezhető egy plusz cipő, kulacs, sapka vagy akár kabát is.

11. Használjon utazási kiegészítőket!

Rendkívül praktikusak a többportos töltők, amelyekkel egyszerre töltheti számítógépét, telefonját és akár még további eszközeit is. Nem csak helyet takarít meg, de elég egyetlen konnektor is a szállodai szobában. Hasonlóképpen praktikus egy gyorsan száradó pamuttörölköző, amely tusolás után, a medencénél és a strandtakaróként is használható.

12. Saját takaró

A repülőgépen kikészített takarókat rendszeresen tisztítják, éppen ezért az állandóan újramosott gyapjú vékony anyaga sokszor kellemetlen irritációt okoz a bőrön. Vannak olyan praktikus, kevés helyet foglaló utazókészletek, amelyek a takaró mellett zoknit és szemtakarót is tartalmaznak, hogy maximálisan pihentető legyen a fellegek felett töltött idő.

13. Vigye fel a fedélzetre a legvastagabb kabátját!

Alternatív megoldásként elhagyható az utazótakaró bepakolása, ha felviszi a repülőgép fedélzetére a legvastagabb kabátját, amit bepakolt. Azzal melegen tarthatja magát a hűvös utastérben – és egyúttal helyet takaríthat meg a bőröndjében. Éppen emiatt érdemes a repülőgépen a legnagyobb cipőjét, illetve csizmáját viselnie.

14. Vegyen egy kisebb táskát!

Az utazási szakértők szerint az egyik legjobb módja annak, hogy ne pakoljunk felesleges tárgyakat, ha veszünk egy kisebb táskát. Ha nincs helyünk, kevésbé valószínű, hogy újabb dolgokat akarnánk begyömöszölni a táskába.