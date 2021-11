Felmentették a tinédzsert, aki lelőtte az erőszakos BLM-tüntetőket

A tinédzser saját elmondása szerint önvédelemből lőtt le három férfit, akik közül kettő meghalt.

A wisconsini esküdtszék nagyjából 26 óra tanácskozás után felmentette Kyle Rittenhouse-t az emberölés miatt indított büntetőper minden vádpontja alól. A 18 éves fiatalember az ítélet hallatán összesett.

Rittenhouse a per során ártatlannak vallotta magát két rendbeli, elsőrendű, gondatlan veszélyeztetés, elsőrendű gondatlan emberölés és elsőrendű szándékos emberölés, valamint elsőrendű szándékos emberölési kísérlet elkövetésének vádjában, azt állítva, hogy önvédelemből lőtt le három férfit, akik közül kettő meg is halt. A per során ejtették a kenoshai tüntetések során elrendelt kijárási tilalom megsértése miatti vádat is.

A 36 éves Joseph Rosenbaum és a 26 éves Anthony Huber meghalt, a 27 éves Gaige Grosskreutz pedig megsebesült az eset során.

„A mai ítélet azt jelenti, hogy nem vonható felelősségre az, aki meggyilkolta a fiunkat” – áll az áldozatok családjainak közleményben. „Azt az elfogadhatatlan üzenetet közvetíti, hogy felfegyverzett civilek bármelyik városban megjelenhetnek, erőszakra buzdíthatnak, majd az általuk okozott veszélyt arra használhatják fel, hogy igazolják az utcai lövöldözést” – olvasható a közleményben.

„Az összes bizonyítékot áttekintő józan értelmű ember nem tud arra a következtetésre jutni, hogy Rittenhouse önvédelemből ölt” – mondták az áldozatok jogi képviselői. „Rittenhouse felfegyverkezve érkezett Kenoshába, azért hogy öljön. A kenoshai rendőrség erőszakos cselekedetekre biztatta, és ennek következtében a fiunk meghalt” – mondták az ítélet után a hozzátartozók.

Huber szülei megfogadták, hogy „teljes erővel folytatják a küzdelmet az Anthony haláláért felelős személyek felelősségre vonásáért. Sem Rittenhouse, sem pedig a véres tombolást engedélyező kenoshai rendőrség nem kerülheti el az igazságszolgáltatást”.

A vallomástétel során Rittenhouse azt mondta, hogy önvédelemből lőtt a három férfira AR-15 típusú félautomata puskájával.

„Nem állt szándékomban megölni őket. Meg akartam állítani azokat, akik rám támadtak” – mondta Rittenhouse többször, majd megtörten és zokogva állt.

A kenoshai káosz 2020. augusztus 25-én bontakozott ki, miután tüntetések robbantak ki amiatt, mert egy rendőr lelőtte Jacob Blake-et, egy 29 éves fekete férfit. Zavargások törtek ki, ami miatt felfegyverzett „hazafiak” online felhívást indítottak, hogy együtt menjenek a városba az emberélet és a magántulajdon védelme érdekében. Az akkor 17 éves Rittenhouse önkéntesként jelentkezett – mondta ügyvédje, Mark Richards. Rittenhouse az Arizonai Állami Egyetemen folyó ápolói képzés résztvevője volt, korábban pedig tűzoltó-kadét. A kamasz vallomásában azt állította, hogy elsődleges célja az volt, hogy elsősegélyt nyújtson a rászorulóknak Kenosha belvárosában a lövöldözés éjszakáján.

A vád olyan videókra alapozott, amelyeken Rittenhouse látható, amint lelövi a fegyvertelen Rosenbaumot, valamint Hubert, aki állítólag kétszer is megütötte egy gördeszkával. A videó azt is rögzítette, ahogy Rittenhouse belelő Grosskreutz, egy képzett mentőstiszt jobb karjának bicepszébe, miután Grosskreutz egy töltött pisztollyal közeledett felé.

Shaadie Ali, a wisconsini Amerikai Polgári Jogok Szövetségének ideiglenes ügyvezető igazgatója nyilatkozatában kijelentette: „Annak ellenére, hogy Kyle Rittenhouse tudatosan elhatározta, hogy két ember életét elveszi, akik Jacob Blake lelövése ellen tiltakoztak, nem tehető felelőssé tetteiért, és ez nem meglepő. A fehér milícia tagjait a rendőrség tagjai tárt karokkal fogadták a kenoshai tüntetéseken, míg a tüntetőket, akik közül sokan színes bőrűek voltak, nem védték meg, és ellenségként kezelték őket.”

Olyan közbiztonsági rendszerre van szükségünk, amely megvédi az egész közösség életét”

– mondta Ali. „A Rittenhouse-per rávilágít arra, hogy mind a rendőrség, mind pedig a büntetőjogi rendszer sürgős reformra szorul. A rendszer leromlott, és sürgős javításra szorul" – állítja a jogvédő.

Fotó: Tayfun Coskun / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP